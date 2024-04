Praha stále hledá místo pro Muchovu Slovanskou epopej. S Hradem se vedení města nedohodlo

Vedení hlavního města Prahy se nedohodlo se zástupci Pražského hradu o možném umístění cyklu Slovanské epopeje Alfonse Muchy v Císařské konírně. Důvodem je, že Hrad nechal prostory opravit, využívá je a bylo by nutné je znovu přebudovat. Pokud by se ale na Hradě objevil vhodný volný prostor a byla dohoda, metropole by tam obrazy umístila. V pátek to řekl náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09). Praha 13:14 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alfons Mucha, Slovanská epopej, Obecní dům | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obrazy jsou nyní v Moravském Krumlově. Praha jedná se společností Crestyl o jejich možném dočasném umístění v paláci na Václavském náměstí, který firma buduje. Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let.

„Varianta umístění epopeje v bývalé konírně není reálná. Hrad ji využívá jako depozitář a relativně nedávno ji za desítky milionů zrekonstruoval, aby ji takto mohl využívat, je proto nereálné ji znovu přestavovat pro výstavu epopeje,“ řekl Pospíšil.

Kancléři Milanu Vašinovi Pospíšil sdělil, že pokud by se v areálu Hradu v budoucnu uvolnil prostor, kde by bylo možné obrazy na trvalo umístit, Praha by měla zájem se na umístění epopeje domluvit. „Kdyby se objevil takový prostor, máme zájem. Nadále jednáme s Crestylem, ale to je stejně dočasné řešení,“ řekl Pospíšil.

Kromě budoucího paláce firmy Crestyl na Václavském náměstí se do seznamu možných míst v minulosti dostalo například Výstaviště nebo Holešovická tržnice. V jejich případech se ale ukázaly prostory jako nevhodné. Do doby, než hlavní město prostory najde, zůstanou podle náměstka obrazy na zámku v Moravském Krumlově.

Mucha, společně s průmyslníkem Charlesem R. Cranem, který u malíře obrazy objednal, po dokončení dílo daroval Praze s podmínkou, že mu vybuduje důstojné výstavní prostory. Nyní jsou plátna právě na zámku v Moravském Krumlově. Zápůjčka je dohodnuta do roku 2026.

Epopej provázejí dlouhá léta spory o její vlastnictví. Zatímco malířův příbuzný John Mucha loni po dohodě s magistrátem žalobu po letech stáhl, druhá dědička Jarmila Mucha Plocková podala vlastní žalobu na určení vlastníka. Podle ní je dohoda s Johnem Muchou pro město nevýhodná a zejména neřeší definitivně otázku vlastnictví epopeje.

Předběžným opatřením se domáhala toho, aby Praha nesměla uzavřít s Crestylem smlouvu, dokud soud o její žalobě ve věci vlastnictví nerozhodne. Původně schválené předběžné opatření ale letos v únoru Obvodní soud pro Prahu 1 zrušil.

Cyklus Slovanská epopej tvoří 20 velkých pláten. Trvalé prostory pro Slovanskou epopej se v metropoli hledají od začátku minulého století.