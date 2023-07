Prasečí umělkyně Pigcasso maluje abstraktní portréty. Zatím se prodaly celkem za milion dolarů

Žádanou umělkyní se stává jihoafrická zvířecí umělkyně, prasnice pojmenovaná Pigcasso. Ta oslnila svými abstraktními malbami, které maluje sama pomocí štětce v tlamě. Celkově v prodeji za svá umělecká díla vydělala už jeden milion dolarů, což je v přepočtu přes 21,5 milionu korun. Na její příběh upozorňuje server Insider. Johannesburg 11:17 30. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prasnice Pigcasso | Zdroj: Profimedia

Prasnice Pigcasso svá umělecká díla tvoří v jihoafrickém útulku Farm Sanctuary, za kterým stojí aktivistka a ochránkyně zvířat Joanne Lefson. Ta prasnici jako malé sele zachránila v roce 2016 z jatek a ujala se jí.

Pigcasso svá díla vytváří tak, že drží speciálně upravený štětec v tlamě a šlehá jím po plátně. Když je se svým obrazem hotová, označí ho čumákem. Lefson si prý Pigcassiných vloh pro malování všimla, když byla ještě malé sele.

Veškeré hračky, které dostala, totiž malá prasnice zničila nebo rozkousala. Se štětci ale zacházela opatrně. Proto se majitelka rozhodla, že ji naučí malovat, což vyžadovalo hodiny úsilí a také odměn v podobě hroznového vína. Nakonec se to ale podařilo.

Jeden obraz od prasečí umělkyně se prodává za 26 000 dolarů, což je více než 560 tisíc korun. Zájem o tato umělecká díla projevil třeba i tenista Rafael Nadal nebo britský herec Ed Westwick.

Pigcassina malba se objevila také třeba na ciferníku hodinek Swatch, které se v roce 2019 prodávaly za 1 000 dolarů za kus.

Dohromady díla vydělala už přes milion dolarů. Výtěžek z nich jde na provoz zvířecího útulku Farm Sanctuary. Třeba na zásoby krmiva, platy zaměstnanců a ošetřovatelů, účty za veterináře nebo další výdaje.

Celý příběh prasečí umělkyně také Lefson popisuje v knize „Pigcasso: The Million-dollar artistic pig that saved a sanctuary“, která by měla vyjít na podzim letošního roku.