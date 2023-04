Skica Mikoláše Alše, fotka a část původního díla. V Novém Boru restaurují vitráže pro Průmyslový palác

„Máme jenom původní fotografii, kterou se podařila sehnat. A máme původní skici od Mikoláše Alše. Kombinací těchto dvou zdrojů plus té původní vitráže, kterou tady vidíte na stole, dávám dohromady repliku nedochované vitráže,“ vysvětluje vitrážista Zdeněk Kudláček a popisuje:

Reportáž z ateliéru v Novém Boru, kde vzniká replika vitráže s Alšovými malbami pro pražský Průmyslový palác

„Nakombinuji fotografii s původní skicou a jdu po nějaké logice.“

Barevnost repliky musí v dílně sladit s barevností původní vitráže. Například obloha na původní vitráži byla z barevného skla, ostatní díly se ale kolorovaly ručně.

„Podkladem je barevné tónované sklo. Ale sytost se dožene malbou sklářskou barvou, která se vypaluje na 550 stupňů Celsia. Jde o nízkotavitelné sklo umleté až na pudr,“ přibližuje vitrážista.

„Nepůjdeme do té původní malby tím, že bychom to vypalovali v pecích. Ale budeme to kolorovat za studena. Jde o to, abychom nezasáhli novou technologií do původní vrstvy,“ doplňuje Kudláček.

Celkový rozměr vitráže je 6krát 4 metry. Obnova Průmyslového paláce potrvá do roku 2025.