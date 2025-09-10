Bez vědomí autorů. První velká výstava nového vedení Slovenské národní galerie vyvolala protest
Slovenská národní galerie je opět pod tlakem. Důvodem je nová výstava Bang! Bang!?, do které prý zařadila díla bez vědomí autorů. V úterý proto veřejně vyzvali ke stažení svých prací i odstoupení nejvyššího vedení z funkce. Od léta je to už potřetí, co instituce čelí kritice za své postupy. Podle umělců tak poškozuje jejich dobré jméno a tím i porušuje jejich práva.
„Bang Bang nie je výstava, ale hanba“ – i tak označují umělci chystanou expozici Slovenské národní galerie. Před jejím sídlem v Bratislavě vyzvali vedení, aby jejich díla stáhlo a vrátilo do depozitáře. Jedním z hlasů protestu byl i výtvarník Erik Šille a člen iniciativy Umění nebude zticha.
Umělci před galerií v Bratislavě v úterý požadovali stažení svých děl z připravované výstavy Bang! Bang!?. Poslechněte si vstup Báry Vránové, která situaci z hlavního města sleduje.
„Za normálne okolnosti je vystavovať v Slovenskej národnej galérii cťou. Súčasné vedenie však mení túto skúsenosť na hanlivú a dehonestujúcu. Kurátori Juraj Králik a Martin Dostal sa zapísali neodbornosťou, bohorovnou nedbalnlivosťou a neúctou k umeniu.“
Společné prohlášení podepsaly dvě desítky významných slovenských autorů – mimo jiné Andrej Dúbravský, Lucia Tallová nebo Roman Ondak. Kritizují, že je nikdo z galerie neoslovil. A to se podle Šilleho netýkalo jen vystavených děl.
„Do včerajšieho dňa som vlastne nebol pozvaný na výstavu, na vernisaž. Ale keďže som to deklaroval vlastne cez jedno médium, tak včera mi došla dodatočne pozvánka.“
O stažení svých děl požádalo i sdružení Černé díry. Spoluzakladatel Martin Lipták prý krátce po odeslání emailu přijal i velmi neobvyklý telefonát.
„Najprv som si myslel, že to bude robot alebo nejaký troll, že číslo s Českou predvolbou, tak som to dvihol, som sa predstavil, A čo som dostal na druhej strane bolo výhražky, vulgarizmy, neviem, či to môžem aj reprodukovať.“
Telefonní číslo podle Liptáka patřilo uměleckému řediteli Slovenské národní galerie Martinu Dostálovi. Ten ale po dotazech medií popřel, že by sdružení Černé díry nebo jeho členy vůbec znal.
‚Amatérské konání‘
Kontroverze se kolem instituce objevují už od loňské výměny vedení, kterou prosadila ministryně kultury Martina Šimkovičová. V létě například galerie bez souhlasu odstranila instalaci autorky Denisy Lehocké, která byla pevnou součástí stěny atria.
‚Zjistila jsem to náhodou.‘ Slovenská národní galerie tiše stáhla výstavu, kterou kritizovala Šimkovičová
Číst článek
Už dříve zmizela i expozice Model: Muzeum současného umění zabývající se genderem a tělesností, kterou kritizovala samotná ministryně. Umělci proto varují, že galerie ztrácí odborný charakter a je řízená politicky.
„Dôrazne odmietame, aby naše práce legitimizovali amatérske konanie nominantov Slovenské národné strany.“
Slovenská národní galerie kritiku odmítá. Tvrdí, že jako výhradní vlastník má právo díla vystavovat a postupuje v souladu se zákonem. Zároveň popírá, že by její vedení bylo politickou nominací. Současný ředitel Juraj Králik se do funkce dostal letos v dubnu. Stalo se to poté, co ministryně kultury Šimkovičová odvolala dlouholetou šéfku Alexandru Kusou, údajně pro řadu manažerských chyb.
Výstava Bang! Bang!? měla být prvním velkým autorským projektem nového vedení galerie. Slavnostní zahájení je naplánované na čtvrtek 11. září. Umělci ale avizují, že pokud Slovenská národní galerie jejich požadavky nesplní, budou dál vyzývat k bojkotu jak výtvarníky, tak i veřejnost.