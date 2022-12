Vydala svůj deník z psychiatrie a vyhrála cenu za design. ‚Ne každý má na hospitalizaci odvahu,‘ říká

Před osmi lety strávila několik měsíců v psychiatrické léčebně v Kosmonosech. Z deníkových záznamů a fotografií vytvořila knihu, doplnila ji populárně naučnými texty a vyhrála s ní Národní cenu za studentský design GRAND. „Dnes se mladí lidé zajímají o duševní zdraví, chodi na psychoterapii, ale málokdo se rozhodne pro hospitalizaci. Leda když je na pokraji sil. Chtěla jsem to přiblížit,“ vysvětluje Kateřina Puncmannová. Praha 0:10 4. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V knize nazvané K20, jak se jmenovalo její oddělení, nabízí Puncmannová na 272 stranách autentický vhled na pobyt v psychiatrické léčebně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s autorkou knihy K20 Kateřinou Puncmannovou, která si odnesla letošní Národní cenu za studentský design GRAND

„Myslím, že se tam často vyskytují lidé, kteří už jsou v takové nouzi na pokraji života, že neví, jak dál. Toto oddělení jim pomáhá postavit se zpátky na vlastní nohy. Začlenit se zpět do života a žít lépe než předtím,“ popisuje ve vysílání Radia Wave.

„Kdybych měla jakoukoliv jinou nemoc, třeba rakovinu, taky bych o tom mluvila. Akorát duševní nemoci jsou častěji stigmatizované,“ uznává.

Sama se proto setkávala s různými mýty o tom, jaké to na psychiatrickém oddělení je.

„Měli jsme přesně daný rozvrh, fungovalo to jako zkrácený běžný den. Hodně pacientů totiž přichází ve stavu, kdy už nejsou schopni se ani ráno nasnídat. Nebo přemýšlí o tom, jestli má jejich život smysl, až na takové úrovni, že si nedokážou dojít na záchod. To jsou opravdu těžké deprese a na oddělení se jim snaží pomoci zpět nastavit režim,“ popisuje Puncmannová.

Kateřina Puncmannová | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

Z oddělení K20 Psychiatrické nemocnice Kosmonosy také mohla Puncmannová později odjet na víkend za rodinou a blízcí ji mohli na oddělení navštěvovat.

Každý den si psala deník, se kterým pracovala během terapií a léčby. „Když dáte svoje myšlenky na papír, tak se k nim pak snadněji vracíte a můžete tím některé problémy vyřešit,“ říká.

Psychiatrický systém se 30 let významněji nerozvíjí, zdůrazňuje psychiatr Hollý. Co je potřeba změnit? Číst článek

Design knihy K20, za který dostala cenu, vychází právě z podoby deníku. „Vypadá jako složka pacienta, do které se zakládají různé dokumenty,“ popisuje autorka. „Doplnila jsem to o fotky a kresby z oddělení a také třeba o dárky od ostatních pacientů, které rozdávali, když odcházeli z oddělení.“

Odborné části knihy konzultovala Puncmannová, absolventka grafického designu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, se svou psycholožkou Pavlínou Horáčkovou.

„Vysvětluje to deníkový děj. Máme knihy od známých psychologů a psychiatrů, ale to jsou různé kazuistiky a chybí v nich příběh pacientů. A také máme příběhy pacientů. Ale málokdy je to spojené v jednu knihu. Já chtěla tyto dvě sféry propojit,“ vysvětluje autorka.

Kniha K20 od Kateřiny Puncmannové | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

Puncmannová by knihu ráda vydala ve více výtiscích tak, aby bylo možné si ji koupit, případně na její motivy vytvořit webové stránky.

„Ne každý má odvahu zavřít se na půl roku do nemocnice i proto, že se málo ví o průběhu takové hospitalizace. Někdo taky říká, že nenastoupí do léčebny, protože by ztratil i rok života. Ale málokdo si uvědomí, že když se léčit nebude, tak ztratí celý život.“

Kniha K20 od Kateřiny Puncmannové | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

Poslechněte si celý rozhovor s autorkou knihy K20, audio je výše.