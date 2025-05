Rekordní návštěva. Výstavu Andyho Warhola vidělo v Pardubicích 21 tisíc lidí

Na expozice s názvem Žitý sen Andyho Warhola spolupracoval Pardubický kraj se slovenskými partnery - Prešovským samosprávným krajem a Muzeem moderního umění Andyho Warhola v Medzilaborcích. Právě z tohoto regionu totiž pocházeli rodiče proslulého výtvarníka. Na výstavě mohli návštěvníci vidět kromě více než 150 děl třeba i umělcovy osobní předmět.

Andy Warhol zůstává komerčně nejúspěšnějším autorem 20. století, jeho portréty a obrazy dosahují na aukcích rekordních částek i desítky let po jeho smrti. Narodil se rusínským přistěhovalcům z tehdejších Horních Uher a americkém Pittsburghu a byl ikonou uměleckého života New Yorku od 60. do 80. let.

Nyní budou až do 16. května dvě horní patra Gočárovy galerie zavřená, zájemci tu mohou navštívit stálou expozici a dále výstavy v Domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí. Dalšími výstavními projekty v budově Automatických mlýnů budou výstavy Chatrný 100 a Figura / v krajce / v konfrontaci.