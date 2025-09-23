Rembrandt nakreslil psa v Noční hlídce podle kresby jiného umělce. Muzeum podobu objevilo náhodou
Rembrandt ve svém slavném díle Noční hlídka z roku 1642 nakreslil psa podle dřívější kresby jiného nizozemského umělce. Napsaly to v úterý agentury AP, AFP a další média s odvoláním na Rijksmuseum v Amsterodamu, kde se obraz nachází. Kurátorka muzea Anne Lendersová sdělila, že podobu vyobrazených zvířat objevila náhodou.
„Nehledala jsem to, bylo to nečekané,“ řekla Lendersová, která podle svých slov podobu psů objevila během návštěvy muzea Zeeuws v nizozemském Middelburgu. Tam si všimla vyobrazení zvířete na jedné z kreseb umělce Adriaena van de Venneho z roku 1619.
Tři obrazy za 15 milionů korun. Francouzská aukční síň vydražila tři díla českého malíře Josefa Šímy
Číst článek
„Podobnost je tak silná, že jsem si hned v první chvíli pomyslela, že to musel (Rembrandt) použít,“ vylíčila.
Následoval podle ní výzkum: srovnání obou psů - v podání Rembrandta van Rijna a van de Venneho, postoje vyobrazených zvířat i obojku. „Hlava se otáčí přesně ve stejném úhlu s mírně otevřenou tlamou... Oba psi mají dlouhou srst a svisle visící uši,“ popsala kurátorka.
Křídová podkresba - odhalená nedávnými skeny obrazu - vykazuje ještě více podobností, uvedla Lendersová podle serveru The Guardian.
„Noční hlídka je Rembrandtův nejslavnější obraz a myslíme si, že vznikl z ničeho, z jeho geniality. Rembrandt však, podobně jako velcí italští mistři Michelangelo a Raffael používal umělecká díla dřívějších umělců k tvorbě vlastních kompozic,“ řekl AFP Taco Dibbits, ředitel Rijksmuseum.
Kopie nebo inspirace?
Agentury a média ve svých zprávách používají odlišné termíny ohledně toho, zda jde o kopii nebo inspiraci. Například AP nebo server The Guardian píší spíše o kopii psa, AFP či The New York Times (NYT) o inspiraci.
Fillův obraz byl prodán jako jeho třetí nejdražší v Česku. V aukci byl vydražen za víc než 25 milionů
Číst článek
„Nenazval bych to kopírováním nebo plagiátorstvím. Byla to spíše inspirace a její následné pozměnění,“ řekl Dibbits podle listu NYT, který podotkl, že Rembrandt psa vyobrazil v ostražitější pozici.
Zadavatelem Rembrandtova obrazu byl starosta a vůdce amsterodamské občanské stráže Banninck Cocq, který chtěl skupinový portrét svých milicí. Noční hlídka je v současné době restaurovaná.
Dílo bylo v roce 1715 oříznuto ze všech čtyř stran, aby se vešlo mezi dvoje dveře na amsterodamské radnici. Obraz byl v minulosti také několikrát poničen, například v roce 1975 přemohl ostrahu muzea muž ozbrojený nožem, řízl do plátna a volal, že to „udělal pro Pána“.