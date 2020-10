Rembrandtovu výstavu prodlužovat nebudeme, říká prozatímní ředitelka Národní galerie

Výstavu Rembrandtových maleb otevřeli na konci záři. Po několika týdnech ji ale museli zavřít. Pražská Národní galerie si půjčila díla slavného barokního malíře také ze zahraničí. Teď ale bude muset řešit, jestli termín výstavy prodlouží, nebo ji ukončí v plánovaném termínu na konci ledna. Prozatímní generální ředitelka Národní galerie Anne-Marie Nedoma Českému rozhlasu Plus řekla, že očekává spíše ukončení akce v plánovaném termínu. Praha 11:19 20. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstava malíře Rembrandta van Rijna se návštěvníkům otevřela 25. září a potrvá do konce ledna. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Vernisáž Rembrandtových obrazů jste odložili už jednou na jaře. Nakonec jste ji 25. září na pár týdnu otevřeli. Plánujete kvůli současné situaci prodloužit termín výstavy?

Nejde o naše plány, ale spíše o možnosti. Bohužel, je mi to hrozně líto, ale prodloužit Rembrandta už nebude možné. Zápůjčky ze zahraničí byly v Evropě na jednom místě mnohem déle, než zapůjčitelé předpokládali. Nikdo z nich nepočítal s tím, že by bylo možné výstavu prodlužovat.

Nebylo tedy podle vás chybou, když to vezmete takto zpětně a vím, že po bitvě je každý generál, že jste tu výstavu neotevřeli dříve?

Opravdu to chybou nebylo. I kdyby jenom na těch pár dnů, po které byla výstava otevřená, tak i těch pár dnů stálo za to. Navíc stále doufáme, že tahle velmi přísná opatření se ještě změní a že třeba v nějakém mírnějším režimu otevřena ještě bude. Nezapomeňte, že do konce ledna je poměrně dlouhá doba.

Máte nějakou představu nebo nápady, jak by se dalo v nějakém omezeném fungování zvládnout otevřít znovu galerie a výstavní prostory?

Nejenom že máme nápady, ale už jsme si to vyzkoušeli na jaře, kdy se začala opatření rozvolňovat. Při zachování rozestupů, maximálního počtu návštěvníků v expozici a dalších hygienických opatřeních, si myslím, že je možné otevřít. Riziko přenosu nákazy je mizivé. Existují prostředky typu časových vstupenek. Tím je tak možné počet návštěvníků v expozici korigovat dopředu. To už umíme. Jakmile to jen trochu půjde, tak můžeme expozici otevřít.

Na jaře jste si také vyzkoušeli, jaké to je být otevření návštěvníkům aspoň virtuálně. Bylo by možné, i za těchto okolností, přenést Rembrandtovy obrazy do online prostředí?

Nejenom, že jsme si to na jaře vyzkoušeli, ale hlavně jsme se to naučili, což bylo velmi důležité. Teď už máme, de facto, profesionální prostředky i spolupracovníky, kteří, pokud nebude jiné cesty, tak tu online prohlídku umožní. Má to jeden malý háček - jakákoliv virtuální realita se té realitě zdaleka nevyrovná. Takže pořád doufám, že tohle bude jenom taková třešnička na dortu, ale že Rembrandta ještě naši návštěvníci uvidí.

A máte třeba nějaké zákulisní informace o tom, kdy se vrátíte, aspoň v nějaké míře, do normálního provozu?

Nemám bohužel žádné pozitivní zákulisní informace. Prostě je to jenom naděje. Samozřejmě buďme realisté. Nepředpokládám, že se otevřeme hned 3. listopadu. Doufám, že nejzazší termín bude na konci listopadu.

Ve třech budovách pražské Národní galerie také představujete rozsáhlé dílo českého malíře Mikuláše Medka. Tyto expozice by měly končit 10. ledna. Bavili jste se už se zapůjčiteli, jestli byste si mohli nechat nějaké malby déle?

U Mikuláše Medka se ta situace má ještě jinak. Nejde jenom o zapůjčitele a prodlužování zápůjček, ale ve stejném prostoru se připravuje highlightová výstava příštího roku. Medek bude muset prostě ustoupit přípravě další výstavy.

Co bude ta událost příští sezony v Národní galerii?

Bude to velká výstava Toyen, která bude ještě ve Valdštejnské jízdárně. Expozice pak bude o to větší, že od nás by měla putovat do Hamburku a do Paříže.

Ovlivní současná opatření přípravu výstav na další sezonu?

Zatím neovlivní. Připravují se texty, domlouvají se zápůjčky a připravují se všechny věci k tomu, aby se výstava zrealizovala. Teď je možné ještě pracovat vzdáleně. Zatím doufám, že nic ovlivněno nebude.