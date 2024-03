Zemřel sochař Serra. Jeho obří Tilted Arc chválili i hanili, nakonec ho ale z náměstí odstranili

Zemřel americký sochař Richard Serra, který se proslavil zejména svými obřími rezavějícími konstrukcemi. Bylo mu 85 let. Informoval o tom deník The New York Times s odvoláním na sochařova právního zástupce. Washington 6:32 27. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tilted Arc (Nahnutý oblouk), stěna z rezivějící oceli, čeká 11. března 1989 na odstranění - Federal Plaza, Manhattan, New York | Foto: Mario Cabrera/AP Photo | Zdroj: Profimedia

Sera zemřel v úterý ve svém domě ve státě New York na zápal plic, napsal deník The New York Times.

Sochař Richard Serra (archivní foto) | Foto: Eloy Alonso | Zdroj: Reuters

Sochař vystavoval ve významných amerických i světových galeriích. Jeho díla vynikala často obřími rozměry spíše než detailní propracovaností. Z uměleckého hlediska byl považován za minimalistu, napsala agentura Reuters. Tvořil zejména z průmyslových materiálů, přičemž nejtypičtějším materiálem pro něj byly ocelové pláty, které nechával zreznout pod širým nebem.

Serra se narodil v San Francisku v roce 1938 španělskému otci a ruské matce. V dětství často navštěvoval loděnice, kde pracoval jeho otec. Později sám pracoval v ocelárně, což ovlivnilo jeho pozdější tvorbu.

Replika sochy ze 4. století. Třináctimetrovému císaři Konstantinovi nesahají lidé ani do poloviny lýtek Číst článek

Do povědomí veřejnosti vstoupil zejména díky kontroverzní 36 metrů dlouhé a 3,6 metru vysoké instalaci Tilted Arc (Nahnutý oblouk), která byla v roce 1981 umístěna na newyorské náměstí Federal Plaza.

Podle zastánců dílo proměnilo veřejný prostor a posunulo koncept sochařství, kritici ho naopak považovali za ohyzdné. Po bouřlivé veřejné debatě byla socha v roce 1989 odstraněna.

V roce 2005 bylo v Guggenheimově muzeu ve Španělsku vystaveno osm významných Serrových děl.

Španělská sochařka a kurátorka výstavy Carmen Jiménezová o něm tehdy podle agentury AP prohlásila, že je „bezpochyby nejvýznamnějším žijícím sochařem“.

Serrovo dílo v muzeu na severu Španělska (archivní foto) | Foto: Vincent West | Zdroj: Reuters