Ve věku 94 let zemřel Robert Frank. Svými snímky výrazně ovlivnil vývoj fotografie ve 20. století

Ve věku 94 let zemřel v pondělí v Kanadě americko-švýcarský fotograf a dokumentarista Robert Frank. Deník The New York Times ho označil za jednoho z nejvlivnějších fotografů 20. století, jehož vizuálně syrový a výrazný styl se stal základem změny směřování dokumentární fotografie. Ottawa 17:27 10. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotograf Robert Frank zemřel v 94 letech | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Frank se narodil ve Švýcarsku a do USA přišel ve 23 letech jako umělecký uprchlík, neboť myšlenkové hodnoty ve své vlasti považoval za příliš omezené.

K jeho stěžejnímu dílu patří kniha fotografií s názvem The Americans. Snímky do ní pořídil během cestování po Spojených státech v polovině 50. let. Kniha vyšla v roce 1958 ve Francii a o rok později i v USA. Úvod k americkému vydání napsal beatnik Jack Kerouac.

Kniha se dočkala několika opakovaných vydání, mimo jiné i v roce 2008 u příležitosti 50 let od jejího uvedení.

S Kerouakem spolupracoval Frank také na krátkometrážním filmu Pull My Daisy. Ve snímku, který je vnímán jako beatnický filmový experiment, vystupují také další příslušníci beatnické generace jako Allen Ginsberg, Peter Orlovsky a Gregory Corso.

Známý je také Frankův dokumentární film Cocksucker Blues, který sleduje pozadí turné kapely The Rolling Stones včetně užívání drog a skupinových sexuálních radovánek. Skupina se snažila u soudu domoci toho, aby film nebyl zveřejněn. Soud nakonec omezil promítání maximálně na pětkrát ročně, a to vždy za Frankovy přítomnosti.