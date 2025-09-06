Robot pomaloval školu. Čtyři obrazy navržené umělou inteligencí zdobí fasádu mladoboleslavské základky
Základy a hlavní motivy pro předlohu počítačovému systému vybírali obyvatelé města. Unikátní street artová performace je součástí festivalu Město=Galerie, který už dvacet let přináší umění do veřejného prostoru.
„Je to speciální lakovací nástroj, který má na konci zhruba tisíc malých jehliček,“ popisuje robota jeho servisní manažer Ondřej Novák. „Ty barvu dokáží v malých kapičkách dopravit na plochu a postupně tak vzniká dílo,“ vysvětluje.
00:00 / 00:00
Robot namaloval na stěnu základní školy Pastelka v Mladé Boleslavi čtyři obrazy
„Počítač, který je na pozadí, posílá robotu informace, co zrovna v daný moment má nastříkat a jak se pixel-paintová hlava má otevřít, nebo zavřít,“ popisuje Novák.
Docela drahý výtvarník
Vytvářet umění pomocí takového robota není levná věc, na světě existuje jen v pár exemplářích. Ten, který maloval na zdi mladoboleslavské školy Pastelka, má hodnotu zhruba 17 milionů korun.
Na malování se přišla podívat spousta dětí, robota nikdy takto tvořit neviděly. „Je to umění, to se jen tak nevidí,“ říká Sebastian.
Na padesáticentimetrovém pásu se rýsují stromy, v této fázi vypadá ale dílo abstraktně. „Mně se to zatím líbí,“ přitakává Jakub.
‚Zjistila jsem to náhodou.‘ Slovenská národní galerie tiše stáhla výstavu, kterou kritizovala Šimkovičová
Číst článek
Bude dál tvořit
Lidé mohli náměty na obrazy posílat přes web. Z těch pak umělá inteligence vygenerovala několik podob děl. Finální vzhled vybralo vedení festivalu.
„Je to tetraptich, tedy pásmo čtyř obrazů, které tvoří jedno souvislé dílo. Nazvali jsme to Trees, stromy,“ říká Lukáš Kladívko, ředitel a kurátor festivalu Město=Galerie.
V černobílé malbě je možné zahlédnout stromy, řeky, pohled do větví korun stromů či pohled z družice na deltu řeky.
Robot po vytvoření díla nepůjde pracovat do továrny. Představitelé festivalu si ho nechají jako stroj, který bude dál tvořit.