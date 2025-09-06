Robot pomaloval školu. Čtyři obrazy navržené umělou inteligencí zdobí fasádu mladoboleslavské základky

Základy a hlavní motivy pro předlohu počítačovému systému vybírali obyvatelé města. Unikátní street artová performace je součástí festivalu Město=Galerie, který už dvacet let přináší umění do veřejného prostoru.

Mladá Boleslav Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Finální dílo se bude skládat že čtyřech částí

Finální dílo se bude skládat že čtyřech částí | Foto: Radek Petrášek / ČTK | Zdroj: Profimedia

„Je to speciální lakovací nástroj, který má na konci zhruba tisíc malých jehliček,“ popisuje robota jeho servisní manažer Ondřej Novák. „Ty barvu dokáží v malých kapičkách dopravit na plochu a postupně tak vzniká dílo,“ vysvětluje.

Přehrát

00:00 / 00:00

Robot namaloval na stěnu základní školy Pastelka v Mladé Boleslavi čtyři obrazy

„Počítač, který je na pozadí, posílá robotu informace, co zrovna v daný moment má nastříkat a jak se pixel-paintová hlava má otevřít, nebo zavřít,“ popisuje Novák.

Docela drahý výtvarník

Vytvářet umění pomocí takového robota není levná věc, na světě existuje jen v pár exemplářích. Ten, který maloval na zdi mladoboleslavské školy Pastelka, má hodnotu zhruba 17 milionů korun.

Na malování se přišla podívat spousta dětí, robota nikdy takto tvořit neviděly. „Je to umění, to se jen tak nevidí,“ říká Sebastian. 

Na padesáticentimetrovém pásu se rýsují stromy, v této fázi vypadá ale dílo abstraktně. „Mně se to zatím líbí,“ přitakává Jakub.

3:53

‚Zjistila jsem to náhodou.‘ Slovenská národní galerie tiše stáhla výstavu, kterou kritizovala Šimkovičová

Číst článek

Bude dál tvořit

Lidé mohli náměty na obrazy posílat přes web. Z těch pak umělá inteligence vygenerovala několik podob děl. Finální vzhled vybralo vedení festivalu.

„Je to tetraptich, tedy pásmo čtyř obrazů, které tvoří jedno souvislé dílo. Nazvali jsme to Trees, stromy,“ říká Lukáš Kladívko, ředitel a kurátor festivalu Město=Galerie. 

V černobílé malbě je možné zahlédnout stromy, řeky, pohled do větví korun stromů či pohled z družice na deltu řeky.

Robot po vytvoření díla nepůjde pracovat do továrny. Představitelé festivalu si ho nechají jako stroj, který bude dál tvořit.

Radek Duchoň Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Výtvarné umění

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme