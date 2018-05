PRAHA — Útočištěm pro tvorbu výtvarníka Romana Týce se stal multifunkční prostor Továrna v pražských Holešovicích. Svůj splněný sen, tedy ateliér i s bytem, ale bude muset opustit. Po dvou letech totiž místní partě vyprší smlouva s developerem, který jim dal prostory k využití. Týc se z toho ale nehroutí. Naopak o sobě říká, že je startér. Praha 4. 5. 2018 Místo vrátnice kavárna, pak temná chodba a dvě patra vesměs neznačených dveří. Ty, které vedou do ateliéru výtvarníka Romana Týce, lze ale v holešovické Továrně rozpoznat jednoduše. Poznávací znamení: červené trenky. Symbol akce skupiny Ztohoven, jíž je Týc spoluzakladatelem a už roky součástí.

„Od povodní roku 2012 to bylo opuštěné. Teď už to tady vidíte docela ok, ale několik let tu bydleli bezdomovci a byl to opravdu masakr,“ vzpomíná Týc na dobu před pár lety, kdy za ním přišel developer a místo mu nabídl k užívání. „Ten den, kdy jsem se sem šel podívat, jsem si řekl, že sem nepůjdu ani náhodou. Myslím, že jsme přišli za pět minut dvanáct,“ dodává. Dnes už má výtvarník ateliér v Továrně zhruba dva roky. V pražských Holešovicích ji dala dohromady skupina náhodných lidí, čemuž odpovídá i rozmanitý obsah toho, co může návštěvník v bývalé kalírně dnes najít: od tetovacího salonu přes sítotiskovou a motorkářskou dílnu až po ateliéry několika umělců. Pro virtuální prohlídku chytněte a posouvejte kurzorem:

Podle Týce je přitom obecně málo lidí, kteří si vezmou starý dům, mnohdy až brownfield, a snaží se do něj vrátit život. Byť na omezenou dobu. „To vychází z nějaké jejich zkušenosti,“ vysvětluje. I v prostorách, kde vznikají jeho díla, byla hromada odpadků nebo rozkopané zdi. Tak jako ostatní z Továrny dal místo dohromady svépomocí. „Byl jsem už u projektu Trafačka, dělali jsme Paralelní polis, takže vzít Továrnu byla proti tomu brnkačka,“ přibližuje Týc s tím, že se ale skupina od počátku chtěla vyhnout grantům. „Chceme zároveň ukazovat, že odpovědnost lidí za to, v čem a kde žijí, by neměla být delegovaná na stát. Když se platí granty, jde to z daní a lidé úplně nemusí souhlasit s tím, že si tady někdo matlá barvu na látku,“ vysvětluje.

