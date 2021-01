Odcházející ředitelka Národní galerie: Ráda bych se vrátila do méně toxického komerčního prostředí

Původně vedla velké firmy nebo nakladatelství. Před více než rokem ale nastoupila Anne-Marie Nedoma do čela Národní galerie, kterou podle svých slov našla v chaotickém stavu. Do funkce generální ředitelky teď na začátku roku nastoupila Alicja Knast. Jak podle odcházející ředitelky instituci poznamenala pandemie koronaviru a co čeká novou šéfku? Praha 19:45 11. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uzavření galerie byla taková katarze. Pomohlo odhalit některé věci, na které bychom přicházeli dlouho, obtížně a nebo vůbec ne, říká Anne-Marie Nedoma | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

V jednom rozhovoru jste uvedla, že teď předáváte Národní galerii stabilnější. Co přesně to znamená? Myslíte po personální stránce?

Stabilnější je instituce z několika důvodů. Jednak se konečně podařilo dotvořit vnitřní předpisy, které pro takto velkou institucí a tak komplexní instituci jsou zapotřebí. Jakkoliv je považujeme za zbytečnou administrativu.

Podařilo se snad přiblížit finanční oddělení stabilizaci, což je klíčová věc. Potýkalo s neúplnou profesionalitou už z dob Jiřího Fajta (bývalý generální ředitel, pozn. red.). To se podařilo přijetím finanční ředitelky, která je s námi od září minulého roku. Podařilo se stabilizovat sbírku Asie, která získala prostor v Salmovském paláci. A určitě mě ještě něco napadne.

Uplynulý rok poznamenala pandemie koronaviru. Museli jste několikrát zavřít. V čem to ale - přes všechny ztráty na vstupném - pomohlo? Co na tom bylo to pozitivní?

Uzavření galerie byla taková katarze. Pomohlo odhalit některé věci, na které bychom přicházeli dlouho, obtížně anebo vůbec ne. Jedním ze základních poznatků bylo, že najednou jsme se ocitli bez příjmu nejenom ze vstupného, ale bez příjmu z dlouhodobých i krátkodobých pronájmů, ze služeb a prodejů.

Najednou se ukázalo, že činnost Národní galerie není plně hrazená zřizovatelem. Je hrazena právě z těchto příjmů. Činností mám zejména na mysli výstavní činnost. Zatímco jsme předtím měli průměrný denní pohyb na účtu asi 200 tisíc, byly dny, kdy tam najednou byla nula.

Samozřejmě ministerstvo (kultury, které je zřizovatelem, pozn. red.) nás nenechalo úplně ve štychu. Omezili jsme se pouze na hrazení mezd, energií a řekla bych spíš havárií než údržby. Díky tomu jsme ale zavedli systém finanční kontroly ještě předtím, než jsme se vůbec zavázali k tomu, že něco zaplatíme. To nám pomohl odhalit řadu drobných nedostatků, zejména ve finanční kontrole.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD při jmenování nové ředitelky Alicje Knast minulý rok v říjnu zmínil, že ho zaujala její koncepce, kdy chce zvýšit návštěvnost Národní galerie. Ta se v posledních letech pohybuje okolo 600 až 700 tisíc ročně. Jde ji tedy ještě zvýšit?

Já bych jí hrozně přála, aby to dokázala, ale podle mě je to už nereálné. Myslím, že Jiří Fajt dosáhl úplného maxima, kterého v těchto podmínkách mohl dosáhnout. Doba pokoronavirová podle mě také prudce zahýbá s návštěvností. Lidé si jednoduše odvykli do galerie chodit.

I tu krátkou dobu, co jsme měli otevřeno během léta, vyjížděli ven nebo na dovolenou. Potvrdili mi to i kolegové z oboru, že řada lidí se jednoduše bude těžko vracet a potrvá nám dlouho, než se vrátí. Trošku si za to můžeme sami právě tím, že všechno přenášíme online. Těžko se pak vysvětluje: „Neblázněte. To, že se díváte na Rembrandta na obrazovce, je nesrovnatelné s tím, když se podíváte na Rembrandta v originále.“

Alicji Knast jste na podzim pomáhala s předáním funkce. Ve kterých rozběhnutých projektech bude pokračovat?

Co po nás zdědila? Mluvím záměrně v množném čísle, protože to samozřejmě není tak, že generální ředitel vytváří úplně všechno. Alespoň na rozběh dostala schválený výstavní plán včetně finančního krytí pro rok 2021. Má také představu o tom, co by Národní galerie měla z hlediska výstavní činnosti dělat v roce 2022 a v náznaku i v roce 2023. Je hotový ediční plán pro nejbližší období včetně finančního krytí.

Samozřejmě jsou tu také velké projekty. Jsme zhruba v druhé fázi z šesti s výstavbou nového depozitáře. Uvidíme, jak budou pokračovat věci kolem Veletržního paláce (jeho případné rekonstrukce, pozn. red.). Rozběhli jsme spolupráci Národní galerie na předsednictví České republiky v Evropské unii. To jsou věci, ve kterých může pokračovat.

Předpokládám, že s ohledem na vnější okolnosti se výstavní ediční plány mohou měnit, ale jsou to rozhodně věci, ve kterých může pokračovat. Které nechci říct, že poběží samospádem, ale dát jí prostor, aby se věnovala tomu, co ona považuje za důležité. Každý z ředitelů má akcenty někde jinde.

Mluvíme spolu v pražském paláci Kinských, kde Národní galerie sídlí. Plánujete tu ještě na nějaké pozici pokračovat, nebo se chystáte odejít zpátky do komerční sféry?

Mně běží výpovědní doba, takže jsem ještě zaměstnancem. Proto tady taky můžeme ještě sedět. Pokud se něco nezmění, neplánuji tu zůstávat. Upřímně řečeno, docela ráda bych se vrátila do poněkud méně toxického prostředí komerčního, i když ani tam není všechno tak růžové, jak by se mohlo na první pohled zdát.