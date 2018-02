VIDEO: Příběh lidského života v Rudolfinu. Podívejte se, jak ladí videomapping s živou hudbou

„Hrajeme se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu vpravdě klasické hity, takže to bude od Antonína Dvořáka Largo z Novosvětské a Karneval, Smetanova Vltava a jedna část Čajkovského Patetické symfonie,“ vyjmenovává pro Radiožurnál dirigent orchestru Jan Kučera.

„Za synchronizaci vizuální složky a živého doprovodu jsem zodpovědný já, protože musím být ve správný čas time kódu na správném místě partitury. Jelikož je ta vizuální složka vytvořena na konkrétní hudbu, na konkrétní nahrávky, tak se musíme držet i těch původních temp,“ vysvětluje.

Videomapping vytvořil tým jedenácti umělců z šesti států pod vedením Amara Mulabegoviče ze studia The Macula.

„Koncept je vymyšlen na čelní stěnu. Hlavní vizuální složka jde na varhanní emporu. Projektory ale zasahují i boky, takže divák má pocit, že ho to světlo doslova obklopuje,“ přibližuje Kučera.

Kromě dirigentovy taktovky rozhoduje o synchronizaci hodinového vystoupení časový kód. „Když se s obrazem rozejdeme v řádu vteřin, tak se to dá rychle napravit. Když je to víc, tak už se to špatně dohání. Lidí, kteří jsou za to zodpovědní, je mnoho a každý je zodpovědný za něco trochu jiného,“ doplňuje dirigent.

Projekt nazvaný Sim/Nebula je podle organizátorů unikátní i ve světovém měřítku. „Propojení videomappingu v tak specifickém a ikonickém prostoru jako je Dvořákova síň Rudolfina s koncertem vážné hudby přinese silný zážitek, na který se nezapomíná," říká ředitel Signal festivalu a producent projektu Martin Pošta.

A z jakých motivů projekce vychází? „Je to poměrně abstraktní, avšak pracovali jsme s interiérem Dvořákova sálu Rudolfina, kde každý umělec na motivy dané skladby, která podbarvuje vizuální složku, vytvořil dojem z toho sálu, z toho prostoru,“ popisuje.

„Projekt Sim/Nebula je příběhem lidského života – od jeho zrození, přes reprodukci po smrt,“ uzavírá Pošta.

Projekce společně s koncertem mohou diváci vidět a slyšet až do neděle. Oba víkendové dny se uskuteční dva koncerty, a to vždy od 18 a 20 hodin.