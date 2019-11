Třicet let ve zvuku. Nejvýznamnější události od roku 1989 v audioprocházce po Schodech času

Unikátní instalace s názvem Schody času: 30 let svobody, kterou připravil Český rozhlas k výročí sametové revoluce na prostranství mezi historickou a novou budovou Národního muzea v Praze. Dobové nahrávky, které zachycují ty nejvýznamnější události posledních třiceti let, si můžete poslechnout ve speciálním tubusu, který navrhl umělec Roman Štětina. Praha 8:01 12. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zvukový tubus s rozhlasovými nahrávkami | Foto: Tomáš Vodňanský

V temném tubusu návštěvníci z několika reproduktorů slyší zhruba 25 minutovou zvukovou smyčku, kterou doplňuje barevná grafika pomocí LED světel na podlaze. Smyčka dokumentuje události tak, jak je zachytil ve svém zpravodajství Český rozhlas.

Mezi nimi jsou nejen důležitá politická rozhodnutí, ale i kulturní nebo společenské milníky. Při vzpomínání se ale nezapomnělo ani na úspěchy českých sportovců.

„Je to super. Člověk zavzpomíná, jsem z toho dojatá. Jsem ale zároveň smutná, že tam jsou i kauzy, u kterých člověk neví, jak dopadli,“ říká paní Ditta, která přijela do Prahy z Velkého Meziříčí. To, že se historie stále připomíná, vítá i pan Jiří. „Určitý smysl to pro lidi má, aby si uvědomili, co tu bylo a nebylo,“ myslí si.

Taky autor umělecké koncepce Roman Štetina chtěl, aby projekt vyvolal u lidí vzpomínky a emoce.

„Příspěvky jsou komponované tak, aby vyvolávaly silné asociace a mentální obrazy,“ vysvětluje. „To je síla rádia. Zdá se mi, že vizuální vjem nemusí paradoxně tak silný jako audio,“ dodává.

Speciální tubus u Národního muzea je přístupný vždy od osmi do dvaceti hodin až do 24. listopadu. Vzpomínkovou zvukovou smyčku si můžete poslechnout taky online, a to na webu www.schodycasu.cz.