‚A co kdyby to byla pravda?‘ Architektka Jiřičná se představí na letošním Signal festivalu

Signal festival začíná letos 10. října a na čtyři dny opět světlo porazí tmu. Tentokrát i s pomocí známé architekty Evy Jiřičné.

Radiožurnálu to potvrdil ředitel festivalu Martin Pošta. „Představí speciální umělecké dílo pod názvem ‚A co kdyby to byla pravda?‘“

Letošní festival bude mít společné téma - revoluci. Další podrobnosti a také nové lokace představí organizátoři ve středu dopoledne.