Skotská národní galerie vystavuje obraz Oskara Kokoschky. Věnovala ho československá exilová vláda

Obraz Zrání od Oskara Kokoschky je zpravidla uložený v depozitáři nebo cestuje po výstavách po světě. Teď ho výjimečně až do konce září vystavuje Skotská národní galerie. Obraz rakouského expresionistického malíře s českými kořeny darovala Skotsku československá exilová vláda jako výraz díků za vřelé přijetí, kterého se tam dostalo našim vojákům za 2. světové války. Obraz vystavili v Edinburghu u příležitosti 80. výročí jejího konce. Edinburgh 10:30 20. května 2025

„Tady je. Zrání od Oskara Kokoschky. Do angličtiny se název obtížně překládá… možná jako dospívání (na obraze je mladá dívka) nebo období před sklizní… my proto zvolili název léto... protože je to tak nejednoznačné, na rozdíl od obvyklých zvyklostí je český název na prvním místě a až potom anglický překlad,“ vysvětluje hlavní kurátorka skotské Národní galerie Patricia Allerstonová.

To, že československá exilová vláda věnovala Skotům právě dílo expresionisty Oskara Kokoschky, je velmi symbolické. Syn českého otce se před sílícím nacismem uchýlil v roce 1934 do Prahy, kde dokonce přijal československé občanství. Po Mnichovu uprchl do Británie.

Zrání mohou lidé ve Skotské národní galerii zhlédnout do konce září | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Když přijel Kokoschka do Británie, mohl si vzít jen pět liber a jedno plátno. A to je tento obraz. Ten důvod byl prostý, je to relativně malý obraz. Původně se jmenoval koupající se dívka, tady v Británii ho později přepracoval. Je to zářivý letní obraz, který překypuje životem. Jeho celá atmosféra je v protikladu k situaci, která panovala v Evropě,“ soudí kurátorka.

Pomoc, kterou Skotové československým vojákům poskytli, byla zcela konkrétní. V Edinburghu fungoval Skotsko-československý dům, kam se jezdili vojáci rekreovat, ještě dříve vznikl charitativní výbor, který zprostředkovával Čechoslovákům kontakty s místními.

„Našim vojákům se tady stýskalo po domově, tak tady vznikl nápad propojit je se skotskými rodinami, aby si je třeba vzaly domů na Vánoce nebo aby si s nimi dopisovaly, aby jim posílaly dárky, hlavně bylo potřeba vlněné oblečení,“ popisuje honorární konzulka Veronika McLeodová.

V roce 1942 se ve skotské Národní galerii odehrála výstava děl československých umělců. Na ní bylo vystaveno i Kokoschkovo Zrání. Zcela výjimečně ho mohou návštěvníci galerie zhlédnout znovu, a to až do konce září.