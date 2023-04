Autor třicetitunové Slezské orlice přišel o veškeré sochařské náčiní. Ukradli i památeční dláta po dědovi

Nečekaný zvrat provází vznik Slezské orlice pro památník v Orlové. Příběh sousoší jsme sledovali dva roky a teď vám ho přinášíme v časosběrném seriálu. Naše reportérka byla u toho, když se práce na soše musely zastavit. Autora pětimetrové kopie, která má zaplnit desítky let prázdné místo na pomníku Sedmidenní války, totiž okradli. SLEZSKÁ ORLICE Ostrava 10:09 14. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krádež zkomplikovala sochařské práce na Slezské orlici | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Sochař přišel o veškeré náčiní, brusky a dláta za půl milionu korun. Bez potřebného vybavení nemohl Martin Chmelař pokračovat na dokončení třicetitunové kamenné sochy v takovém tempu, jak by chtěl.

Cestu, která vede do areálu, kde má Chmelař sochařskou dílnu, přehrazuje mohutná závora.

„Zámek přeřezali a tím si závěru otevřeli. Když jsem přišel a viděl to, nevěřil jsem tomu. Myslel jsem si, že se mi to zdá. Pak jsem si uvědomil, že jsem přišel o všechno a že nemůžu pokračovat. Nejhorší bylo, že se v tu chvíli práce zastavily,“ popisuje krádež Chmelař.

Zloději přeřízli panty samotných dveří dřevěné boudy, která tvoří jeho zázemí. Co všechno vzali?

Zloději ukradli Martinovi Chmelařovi veškeré sochařské náčiní | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„Když jsem sem přijel, tak v prostoru kromě stolku nebylo nic. To, co hlavně vzali, byla dvojice kompresorů, různé elektrické nářadí, flexy, řezné kotouče a vzduchotechniku, hadice, pneumatické nářadí, sbíječky, měřidla,“ vypočítává ztrátu.

Nenahraditelné dědictví

„To bylo všechno tady, aby kdykoli člověk cokoli potřeboval, tak aby to měl při ruce. S tím pocitem, že mám vše zdárně zabezpečené. A holt prostě se to takto vyvedlo. Byly tady i věci, kterých si nejvíc vážím, což byla kovaná dláta,“ přiznává.

Sochaře asi nejvíc zabolelo, když ze skříňky, která je hned u dveří, zmizela památeční vzácná dláta, která zdědil po svých příbuzných. Těch si vážil a ty jsou podle něj už nenahraditelná.

„Určitě. A hlavně to byla dláta mého dědy. Takže jsou to věci, které člověk schraňuje. To mě asi mrzelo ze všeho nejvíc,“ dodává Chmelař.

Pro sochaře je ztráta takového počtu nářadí a vybavení opravdu citelná. Prakticky to znamená, že dokončení sochy se v tuto chvíli oddaluje. Podle Chmelaře půjde řádově o jeden měsíc.

Orlice se od minulého dílu seriálu změnila. Je krásná, monumentální a téměř hotová. „Je hladší. Už to nejsou čistě jenom body, nejsou to jednotlivé nepravidelné tvary. Už to dostává nějakou siluetu,“ říká.

I přes komplikace nevysává orlice sochaři energii. „Je to pořád můj koníček, který mě těší. Nevzdávám to, jsem i v těchto věcech trošku bojovník,“ zakončuje Chmelař.