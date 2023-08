Muchova vnučka žaluje Prahu kvůli Slovanské epopeji. Město pro dílo nemá důstojné místo, tvrdí

Skoro sto let starý spor, kam se Slovanskou epopejí nebere konce. Ještě minulý týden se zdálo, že soudní pře o vlastnictví dvacítky obřích obrazů, spěje ke konci, nyní tomu tak není. Vstoupil do toho další uznaný Muchův potomek – výtvarnice Jarmila Mucha Plocková. Na Prahu podala žalobu. Důvodem je to, že podle ní Praha nemá vůli, aby Slovanskou epopej vystavila na důstojném místě.

