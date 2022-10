Více než sto let hledání místa pro Slovanskou epopej. Nakonec by měla skončit v podzemí Paláce Savarin

Národní poklad téměř nevyčíslitelné finanční a historické hodnoty. To je Slovanská epopej světoznámého malíře Alfonse Muchy. Přesto Praha dlouhodobě řeší umístění dvou desítek velkých pláten, která vznikla před sto lety. Hlavní město chce Slovanskou epopej vystavit podle nejnovějšího rozhodnutí v pražském Paláci Savarin. Podle některých odborníků je místo nevyhovující. Praha 16:29 7. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alfons Mucha, Slovanská epopej, Obecní dům | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Alfons Mucha přijal objednávku pana Charlese R. Cranea na vytvoření kompozice a namalování cyklu Slovanská epopej, pod podmínkou, že město Praha umístí dokončené obrazy na své náklady do prostor postavených zvlášť pro tyto účely.“

Citujeme ze smlouvy, kterou v roce 1913 podepsal umělec se svým mecenášem. Ten pak dílo daroval Praze. Podle smlouvy z letošního února budou plátna o dějinách slovanských národů v Paláci Savarin. Vystavit je chce hlavní město v podzemních prostorách u Václavského náměstí. S tím nesouhlasí například vnučka Alfonse Muchy architekta Jarmila Plocková.

„Toto dílo, které je tak hluboké, symbolické a cenné, bude umístěno dvacet metrů pod zemí, a to ještě pod obchodním centrem. Já mám z toho pocit, že se tam to dílo pohřbívá. Je to nedůstojné a degradující. Dílo, kterému se obdivuje celý svět, se vlastně bude využívat jako komerční tahák,“ popisuje pro Radiožurnál Plocková, podle které bude cyklus v hodnotě osmi miliard umístěný v zátopové oblasti.

Slovanská epopej, umístění v Savarinu | Foto: Martin Hrnčíř | Zdroj: Český rozhlas

„Úroveň sálu pro Epopej má být dvanáct metrů pod úrovní hladiny podzemní vody. Mám na to hydrogeologický průzkum, ale i archeologický, protože by tam samozřejmě narušili obrovský prostor archeologické středověké zástavby, na což upozorňuje už Národní památkový ústav.“ Dodává Plocková.

Soudní spor o vlastnictví

To, že Epopej patří Praze už několik let rozporuje John Omond Mucha, který založil Muchovu nadaci a pořádá výstavy děl Alfonse Muchy. Jeho žalobě před dvěma lety nepravomocně vyhověl pražský obvodní soud pro Prahu 1.

Pokud by ale Hlavní město umístilo Slovanskou epopej do Savarinu, svou žalobu by John Omond Mucha stáhl; jak se uvádí v základních podmínkách v jedné ze smluv, které má Radiožurnál k dispozici. Na naše písemné dotazy zakladatel Muchovy nadace nereagoval.

Alfons Mucha, Slovanská epopej, Obecní dům | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle radní pro kulturu Hany Třeštíkové z Praha Sobě bude o umístění Slovanské epopeje do Savarinu rozhodnuto během několika týdnů. Více se k tomu vyjadřovat nechce. V podmínkách k nájemní smlouvě, kterou podepsal už i současný primátor Zdeněk Hřib z Pirátů, se hlavní město zavazuje k nájmu v Savarinu na 25 let. Za nájem může zaplatit statisíce korun měsíčně.

Odbor památkové péče magistrátu pod vedením Jiřího Skalického zatím nedostal konkrétní podklady, ke kterým by se mohl případně vyjádřit.

„Někdo říká Savarin nevkusný. Je otázka, jestli vůbec viděli jaké interiéry se tam budou připravovat. My jsme zatím viděli jenom záměr. Neviděli jsme ani územní studii nebo dokumentaci ke stavebnímu povolení. Aby se přemístila Epopej, tak je to otázka podmínek, do jakých se přemisťuje, jak to bude světlené, jaká tam bude vlhkost nebo zabezpečení. Těch aspektů je tam strašně moc a my vlastně v podstatě teď nemáme jediný relevantní argument v ruce. Těžko tak k tomu zaujímat nějaké stanovisko.“

Plánované dispozice výstavního prostoru | Foto: Martin Hrnčíř | Zdroj: Český rozhlas

Před několika týdny si ministerstvo kultury vyžádalo po Národním památkovém ústavu doplňující stanovisko k opravě Paláce Savarin. O vyjádření jsme žádali také Bohuslava Svobodu z ODS, který by mohl být novým primátorem Prahy. Ten v době psaní článku nereagoval.

Slovanská epopej je teď umístěná v Moravském Krumlově, kdy by měla zůstat ještě čtyři roky. Část obrazů byla před několika lety také v japonském Tokiu, kde ji vidělo přes šest set tisíc lidí včetně císařského páru.