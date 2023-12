Muzeum Těšínska se pyšní novým modelem Slezské orlice. Sochař pracoval bez předlohy, obdivuje ředitel

Sbírku Muzea Těšínska rozšířil sádrový model Slezské orlice. Originál téhle sochy je od letošního jara na památníku českých obětí sedmidenní války, ve které se v roce 1919 střetla československá a polská vojska v bojích o Těšínsko. V roce 1938 byla z pomníku v Orlové monumentální socha stržena a památník byl desítky let prázdný. Zmenšenina pečlivě zabalená v dece a igelitu dorazila do Muzea Těšínska v Českém Těšíně. Český Těšín 16:45 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autor modelu Slezské orlice Martin Chmelař se svým dílem | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Autor sádrového modelu Martin Chmelař je rád, že jeho dílo cestu z Prahy až do Českého Těšína přežilo bez újmy. Z igelitu už se pomalu klube sádrový model Slezské orlice.

„Já jsem rád, že nedošlo k žádnému poškození, protože je to sádrový model, hrozně křehký materiál. Kdyby to bylo zase bronzové, tak bychom ale měli problém to sem dopravit. Mám radost, že se více lidí dozví, že to vůbec vzniklo, protože spousta lidí nemá představu, že se taková krásná věc znovu postavila a vzkřísila se na nohy,“ vypráví autor sochy.

Model Slezské orlice v Muzeu Těšínska | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Monumentalita

Instalaci sádrového modelu v expozici muzea velmi netrpělivě sleduje ředitel Muzea Těšínska Zdeněk Ondráček.

„Myslím si, že socha do muzea pasuje. Rozměry jsou přesně takové, jaké potřebujeme do stávající expozice vzhledem k tomu, že sem nemůžeme umístit originál, který má několik metrů. Model vhodně doplňuje expozici, která je věnovaná období formování hranic Československé republiky,“ vysvětluje Ondráček.

„My máme v muzejním dvoře, v lapidáriu, originální podstavec k originální soše a je u něj hezký popis, takže si myslím, že každý, kdo se podívá na model a konfrontuje ho s podstavcem, který váží několik tun, tak si dovede představit monumentalitu toho uměleckého díla,“ doplňuje.

Symbol hrdosti

Martin Chmelař sundal igelity z modelu a odhalil tak hrdost Slezské orlice.

Ředitel Muzea Těšínska Zdeněk Ondráček (vlevo) a autor modelu Slezské orlice Martin Chmelař (vpravo) | Zdroj: Český rozhlas

„Symbol hrdosti je popsán i v historických materiálech, kde lidé hrdě brání svoji zemi. Mám obdiv k panu sochařovi, že se do toho vůbec pustil, protože vidím, že to nebylo vůbec jednoduché. Neměl k dispozici žádné původní předlohy, měl pouze fotografie. Z nich udělat monumentální trojrozměrné dílo opravdu vyžaduje velkou práci a i představivost,“ přiznává ředitel muzea.

Muzeum plánuje, že k modelu Slezské orlice poskytne dokumenty, informace a také fotografie ze hřbitova, kde je originál sousoší.