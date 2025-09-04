‚Smyslem je ukázat, že sprejeři nejsou jen vandalové.‘ Na Graffiti Jam Valmez přijelo 35 umělců

  • Při akci se změnil nejen plot oddělující Huťský lesík na pravém břehu Rožnovské Bečvy od průmyslového areálu, ale také okolí lesíka | Zdroj: město Valašské Meziříčí

Do Valašského Meziříčí na Vsetínsku přijelo na konci prázdnin 35 streetartových umělců z různých míst Česka. Na stovkách metrů dlouhé zdi oddělující průmyslový areál od Huťského lesíku vytvořili díla při druhém ročníku Graffiti Jam Valmez, řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš. Podtitul akce byl Od srdce.

„Graffiti Jam se k nám do Valmezu loni vrátil po delší pauze a akce měla skvělý ohlas nejen u samotných účastníků, ale také u široké veřejnosti,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková (ANO, nekandiduje do Sněmovny).

„Vedle samotné tvorby je totiž jejím smyslem ukázat, že sprejeři nejsou jen vandalové a zločinci. Jsou to lidé, kterým záleží na prostředí, v němž žijí. Dokládá to nejen jejich tvorba, ale také aktivní úklid Huťského lesíku, ve kterém se Graffiti Jam uskutečnil,“ upozornila Wojaczková.

Město se rozhodlo akci podpořit i letos. „Vedle vymezení legální plochy pro tvorbu jsme přispěli i na nákup barev. Výsledek opět dopadl nad očekávání a rozhodně stojí za vidění,“ je spokojená místostarostka.

Stovky metrů tvorby

Při akci se změnil nejen plot oddělující Huťský lesík na pravém břehu Rožnovské Bečvy od průmyslového areálu, ale také okolí lesíka. „Celé akci předcházela příprava ploch a velký úklid odpadu. Za pomoc a podporu děkujeme nejen městu Valašské Meziříčí, ale také terénním pracovníkům z organizace Agarta,“ řekl za organizátory Zdeněk Štach.

Na místě se sešlo 35 zkušených streetartových umělců i začátečníků. „Tvořili na ploše dlouhé několik stovek metrů. S mládeží jsme diskutovali o tématu graffiti, streetartu a hledání legálních ploch pro tvorbu. A nastříkat své první písmeno si vyzkoušely i děti, takže se letošní akce s podtitulem Od srdce rozhodně povedla,“ uzavřel Štach.

