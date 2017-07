Španělské úřady exhumovaly Dalího. Údajná dcera se přihlásila o dědictví

Černý navoskovaný knír, hypnotizující pohled a výstřední chování. Takové byly některé známé rysy španělského malíře Salvadora Dalího, který na sebe rád strhával pozornost svým vzhledem i uměleckými díly.

Osmadvacet let po jeho smrti jméno Dalí znovu plní palcové titulky. Španělské úřady otevřely jeho hrob kvůli testům DNA. Vyhověly tak žádostem ženy, která tvrdí, že slavný surrealista je její otec.

Návštěvníci budovy Dalího divadla a muzea v jeho rodišti v městě Figueres na severu Španělska, kde leží i jeho hrobka, neuvidí nic mimořádného, součástí sbírek jsou obrazy slavného surrealisty nebo třeba výstava portrétů Dalího s nakrouceným knírem na mnoho způsobů.

Ale jakmile se večer brány muzea zavřou, nastoupí tým odborníků a nadzvihne kamenou desku o váze jeden a půl tuny pod kterou leží umělcovy ostatky. Podle španělského listu El Pais celou akci zakryje stan, aby exhumaci nemohl nikdo vyfotit.

Rakev s ostatky známého malíře Salvadora Dalího. | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Jde o miliardy

Dvaašedesátiletá Pilar Abelová, která prohlašuje, že je dcerou Salvatora Dalího na místě podle informací Radiožurnálu nebyla. „Nechci u toho být a ani by mě tam nepustili. Pokud budou potřebovat pár dní navíc, je to v pořádku. Čekala jsem tolik let. Můžu počkat pár dní navíc. V prvé řadě jde o mou identitu. Chci vědět, kdo jsem. Doufám, že se dozvím pravdu,“ uvedla Abelová.

Pokud se potvrdí, že je skutečně malířovou dcerou, mohla by používat jméno Dalí a podle španělského serveru El Imparcial by si také mohla požadovat čtvrtinu dědictví po slavném umělci.

Hodnota dědictví se odhaduje na v přepočtu více než 7,5 miliardy korun. Nejdříve ale musí experti získat z nabalzamovaného těla zachovalý vzorek DNA, a podrobit srovnávací analýze.

Slavný malířSalvador Dalí | Foto: Allan Warren, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Hrobka malíře Salvadora Dalího v Muzeum Dalí ve Španělsku | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Zřízenci nakládají do auta rakev s ostatky Salvadora Dalího. | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters