Josef Koudelka o srpnu '68: Fotil jsem okamžik, kdy jsme se chovali jako jeden národ

Řada zahraniční média v těchto dnech přináší vzpomínky přímých svědků srpnových událostí v Československu. Jedním z nich je i český fotograf Josef Koudelka, který poskytl rozhovor agentuře AP. I 50 let po invazi jeho snímky vyvolávají odezvu jak mezi Čechy, tak jinde ve světě – obdiv si získaly dokonce i v Rusku. Praha 23:19 21. srpna 2018

Když pětice cizích armád vstupovala do jeho vlasti, Koudelka byl připravený okamžitě vyrazit do terénu. Během následujícího týdne pořídil s nasazením života tisíce fotografií a zachytil tak šok a vzdor svého národa. Negativy se podařilo propašovat a vydat na Západě a staly se jedním z nejslavnějších dokumentárních cyklů 20. století.

Jako jeden národ

„Myslím, že většina Čechoslováků, kteří mě jako fotografa znali, netušila, že bych něco takového dokázal,“ vzpomíná Koudelka. Na snímcích zachytil náladu v ulicích Prahy, hněv, frustraci i hromadné protesty veřejnosti proti jednotkám, které přijely na tancích zničit Pražské jaro. O invazi mluví jako o tragédii, za jeden z největších zázraků naopak označuje jednotu národa.

Jeden z jeho slavných snímků ukazuje muže, který před ozbrojeným vojákem na sovětském tanku rozkládá doširoka otevřený kabát. Další pak seniora, který se pokouší zasáhnout obrněnec dlažební kostkou. „Mé fotografie zachytily okamžik, kdy jsme se chovali jako jeden národ, což se v našich dějinách zase tak často nestává,“ podotýká nyní osmdesátiletý muž.

Jen v roce 1968 podle historiků jednotky Varšavské smlouvy zabily 137 lidí, za následné okupace Československa přes 400 dalších, připomíná AP. Koudelkovy fotografie poprvé obletěly světová média v roce 1969 s podpisem P. P. neboli pražský fotograf. V roce 1970 Československo opustil a začal pracovat pro slavnou fotografickou agenturu Magnum. Ke svým srpnovým snímkům se přihlásil až v roce 1984.

Koudelkův srpen 68 v Moskvě

Ani dnes Koudelka nehodlá odložit fotoaparát a odejít do důchodu. Během dlouhé kariéry nafotil řadu skvělých snímků, jako jsou třeba ty spadající do jeho projektů Cikáni nebo Exily, jež patří do sbírek velkých muzeí v Paříži, New Yorku nebo Los Angeles.

A letos budou jeho fotky ze srpna 1968 vystaveny v Polsku, Belgii a Itálii. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze mu připravilo retrospektivu s názvem Návraty a vydání stejnojmenné knihy. Snímky byly k vidění na mnoha místech světa, včetně Číny a Ruska. „Nikdy bych nevěřil, že dokážu ty ruské tanky vzít do Moskvy,“ svěřuje se fotograf Josef Koudelka agentuře AP.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.