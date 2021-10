‚Domov je luxusní zboží.‘ Fotograf Hon počtvrté představuje charitativní kalendář DOMA 2022

Herecká rodina Trojanových, zpěvačka Radúza nebo režisér Jan Hřebejk. Celkem dvanáct známých osobností opět otevřelo fotografovi Štěpánu Honovi své domovy. Z jejich setkání vznikl charitativní kalendář DOMA 2022, který už počtvrté podpoří organizaci Cesta domů. Praha 14:12 19. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodina Trojanova doma - charitativní kalendář DOMA 2022 | Foto: Archiv Štěpána Hona | Zdroj: Český rozhlas

„Tady jsem byl na obědě u Ester Geislerové.“ I za takových okolností fotografie vznikaly. S herečkou Kateřinou Winterovou fotograf Štěpán Hon třeba sklízel zahradu, u zpěvačky Radúzy lezl na strom a herce Tomáše Hanáka jel navštívit na nádraží. Zachytit se snažil hlavně vztah k domovu.

„Někdo má rád jakékoliv obrazy na zdi, někdo má rád určité obrazy. A to všechno promlouvá o tom člověku. Já se spíš snažím odpozorovat, jak to prostředí toho člověka charakterizuje.“

Podle Hona je domov pro lidi samozřejmostí, a i proto by odcházení mělo být umožněno právě tam. „Když se člověk, ať už vážně nemocný nebo na konci života, dostane do situace, kdy je jednodušší ho zavřít někam do ústavu nebo nemocnice, tak v tu chvíli začne být domov opravdu luxusní zboží,“ říká pro Radiožurnál.

Kalendář nese dotek těch, kterým pomáhá. „Jsou to zaměstnanci chráněných dílen Arkadie v Teplicích, kteří kompletovali kalendář a dělali mu sítotiskovou obálku,“ vysvětluje Hon.

Herec Michal Dlouhý s rodinou doma - charitativní kalendář DOMA 2022 | Foto: Archiv Štěpána Hona | Zdroj: Český rozhlas

‚Projekt, který pomáhá‘

První měsíc v roce může stěnu lidí zdobit rodina Trojanových. Proč se rozhodli projekt podpořit? „Je to projekt, který pomáhá na místech, o kterých si myslím, že je v České republice a celkově na světě nedostatek. Jsem rád, že byť malým dílem, ale přesto jsme ho s mou rodinou mohli podpořit a třeba někomu uděláme radost,“ podotýká herec Josef Trojan.

Pro kalendář se vyfotila a podpořila Cestu domů i herečka Klára Issová „Myslím, že je projekt strašně záslužný. Všichni se můžeme učit k tomuto tématu přistupovat bez velkého strachu, který nad celým tématem smrti asi pro každého je a visí.“

Každou fotografii doprovází i krátké texty. „V každé domácnosti vznikne nejenom fotografie, ale odnáším si také nějaký pocit z té návštěvy a tímhle pár řádkovým textem doprovodím fotografii,“ vysvětluje jejich význam fotograf Hon.

Organizace Cesta domů nabízí odbornou péči umírajícím a jejich blízkým právě v prostředí jejich domova. Loni se pro ni díky kalendářům podařilo vybrat tři čtvrtě milionu korun.