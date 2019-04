Soutěž na novou podobu Středoevropského fóra bude, shodli se Staněk a Muzeum umění

Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD se ve středu dohodl se zástupci Muzea umění Olomouc. Začnou připravovat architektonickou soutěž na podobu nové budovy Středoevropského fóra (SEFO) v centru Olomouce. Součástí dohody je i vypořádání závazků k projektu. SEFO, jež má zachytit poválečný vývoj výtvarného umění ve střední Evropě, bude stát 600 milionů korun. Podle Staňka by soutěž neměla předem vyloučit žádného z potenciálních účastníků. Olomouc 22:55 3. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Antonín Staněk | Zdroj: Úřad vlády ČR

Ministr kultury Antonín Staněk ve středu slíbil: „Součinnost při vypořádání smluvních vztahů a souběžně vést komunikaci s Českou komorou architektů při přípravě nové soutěže.“

Bez vypořádání současných smluvních vztahů není podle Staňka i zástupců muzea vypsání nové soutěže myslitelné. Právní závazky vyplývají muzeu z deset let starého projektu architekta Jana Šépky, s jehož realizací Muzeum umění dosud počítalo.

Podle Staňka, někdejšího primátora Olomouce, je při přípravě soutěže nutné komunikovat s Českou komorou architektů, která ji ze zákona pořádá.

„Aby byla připravena takovým způsobem, aby nevylučovala žádného potenciálního účastníka. Pokud napneme společně síly a budeme mít zájem, aby v Olomouci bylo SEFO, tak si myslím, že můžeme dospět ke zdárnému konci,“ uvedl Staněk.

Podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO), který středeční jednání zprostředkoval, soutěž nesmí nikoho diskriminovat či zvýhodňovat.

Architektonická studie Středoevropského fóra v Olomouci (SEFO) | Foto: Jan Šépka/Muzeum umění Olomouc

Gordický uzel

Staněk uvedl, že muzeum nejdříve musí vypořádat nynější smluvní vztahy, které souvisí s projektem SEFO. Muzeum už na tom nějakou dobu pracuje. „Je to komplikovaná věc a deklaroval jsem připravenost ministerstva kultury na mnohem intenzivnější součinnost při vypořádání smluvních vztahů,“ dodal.

Podle zástupce ředitele Muzea umění Ondřeje Zatloukala se podařilo pojmenovat hlavní problémy, které je třeba kolem SEFO vyřešit, a také dohodnout další postup.

„Pro nás to byl skutečně velmi složitý až gordický uzel, který je třeba v součinnosti a časové sounáležitosti rozplést. Není to zajisté úkol lehký, ale doufáme, že se nám závazky podaří vypořádat," řekl Zatloukal, podle kterého bude muzeum pracovat na přípravě architektonické soutěže.

„Chci věřit tomu, že nalezneme vhodný způsob vypsání architektonické soutěže,“ dodal Zatloukal.

Vyloučení Šépky ze soutěže?

Podle dřívějšího vyjádření České komory architektů by se v případě vypsání soutěže muselo muzeum vypořádat s právy původního zpracovatele zakázky. Jinak by zakázku nemohl převzít autorizovaný architekt, uvedl předseda komory Ivan Plicka.

Upozornil, že při vyhlášení nové soutěže by komora považovala Šépkovu účast za nereálnou, protože se projektu už deset let věnuje a byl by zvýhodněn.

Podle Šépky jde o nestandardní situaci. Na konci března řekl, že řešením je soutěž nevypisovat. Pokud bude vypsána soutěž a on by z ní byl vyloučen, obrátí se kvůli diskriminaci na soud.

Architekt se podivil, proč ministerstvo trvá na soutěži ve chvíli, kdy deset let existuje studie a je podepsaná smlouva, která vzešla z obchodní soutěže.

Staněk argumentuje politickou odpovědností a transparentností projektu. Ministerstvo tvrdí, že muzeum v minulosti při hledání návrhu podoby SEFO opakovaně porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek.

Vedení muzea to odmítlo. Kvůli dění kolem projektu SEFO desítky zaměstnanců muzea v březnu vyzvaly Staňka k rezignaci.