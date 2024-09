‚Surreální zážitek.‘ Majitel našel v garáži v Londýně grafiky Salvadora Dalího, na které na 50 let zapomněl

Zaměstnanec britské aukční síně popsal jako surreálný zážitek v podstatě náhodný nález podepsaných barevných grafik katalánského surrealisty Salvadora Dalího v garáži uprostřed Londýna. Ležely tam půl století a zapomněl na ně i majitel, který si toho kurátora pozval domů kvůli výběru věcí na prodej. Londýn 22:20 2. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nalezené grafiky od Salvadora Dalího | Zdroj: Profimedia

Majitel si koupil patnáct grafik od Salvadora Dalího a francouzského expresionisty Théa Tobiasse někdy začátkem 70. let v jedné londýnské galerii. Chtěl si je dát zarámovat, aby si je mohl doma pověsit. Ale – „nějak se k tomu nedostal“ – alespoň tak to řekl kurátorovi aukční síně Chrisi Kirkhamovi. Takže ty obrázky byly uložené v garáži v centru Londýna na náměstí Berkeley Square, kde kdysi bydlel i Winston Churchill.

Deset Dalího podepsaných litografií hýří barvami. Jsou na nich postavy, rostliny i zvířata. Na jedné je stavba, co připomíná římské Koloseum. Jsou to takové divoké obrázky, některé si můžeme prohlédnout na webu aukční síně Hansons Richmond. Ta odhaduje, že se prodají v přepočtu asi za 15 tisíc korun za kus.

Dalí kdy si řekl: „Jestli umřu, tak ne docela.“ A vlastně měl pravdu, sláva ho přežila. Zemřel před 35 lety, ale před časem se vrátil díky umělé inteligenci. Dalí byl totiž součástí jedné letošní výstavy na Floridě ve Spojených státech. Návštěvníci si tam s ním mohli „popovídat“.

„O smrti už něco vím. Vždycky jsem věřil, že strach z ní se dá přežít. Teď v tom mám jasněji. Ale něco vidím po svém: nevěřím ve svou smrt,“ říká v ukázce.

Francouzský malíř Théo Tobiass sice není veřejnosti tak známý jako Dalí, ale sběratelé mají podle kurátora Kirkhama velký zájem o oba. Théo Tobiass byl francouzský malíř židovského původu. Byl to expresionista, jeho obrazy v něčem připomínají díla Marka Chagalla. Odhadní cena jeho grafiky je v přepočtu asi 12 tisíc korun.

Cena grafik během těch padesáti let vzrostla asi desetinásobně. Všech patnáct stálo předtím asi 500 liber, v přepočtu patnáct tisíc korun. Do dražby půjdou 30. září, majitel je teď prodává, protože se chce prý na stáří odstěhovat do zahraničí.