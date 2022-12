Vánoce jako téma pro humor fungují. Sociální sítě ale ohledně satiry přitvrzují, říká grafik TMBK

Humorista a satirik Tomáš Břínek, známý pod zkratkou TMBK, se tvorbě koláží a vtipů věnuje už řadu let. Nebojí se jít za hranice politické korektnosti. V poslední době jeho příspěvky mimo jiné plní i prezidentští kandidáti a jejich kampaně. Inspiraci pro satiru však vyhledává i mezi celebritami nebo ve sportu. Za jaký vtip doposud schytal největší kritiku? A jak mu obsah limitují sociální sítě? Poslechněte si rozhovor. Praha 17:42 18. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jste systematik? Při pohledu na vaše koláže mě napadá, že musíte mít připravené šuplíky s nastříhanými hlavami, ručičkami, archiv… Anebo vidíte rovnou, jak má co vypadat a poté hledáte?

Dělám to přesně tak. Už jsem si asi milionkrát říkal, že by bylo daleko lehčí si všechno takto hezky předpřipravit, ale nějak jsem se k tomu za těch deset, patnáct let, co se kolážím věnuji, nedostal. Když se nic neděje, snažím se vtip nějakým způsobem „vysedět“. A to je vždy, v uvozovkách, porod.

Od října jste členem posádky Seznam Zpráv. Před tím jste pracoval pro časopis Reflex, působil jste na volné noze. Jste vystudovaný fotograf. Jak vypadá vtip, který se musí „vysedět“?

Dohledal jsem teď fór z prázdnin, na kterém je prázdná televizní obrazovka, kde je napsáno, že vysílání se z důvodu dovolené pana ředitele pozastavuje a není co vysílat. Jaromír Soukup byl tehdy zrovna celý měsíc ve Španělsku. To byl takový vtip, který jsem si „vyseděl“. Spousta lidí si myslela, že jde o reálnou situaci, protože na dané televizi je podle mě možné snad všechno.

Za jaký vtip či koláž jste schytal nejvíce „hejtů“? Kdy vám lidé řekli, že jste to přehnal?

Asi když zemřel pan Kellner. Myslím, že na koláži byly schody do nebe a bylo tam napsáno něco jako „Welcome Home Credit“. Překvapilo mě, že lidé reagovali naprosto šíleně, jako by to byl trojitý Karel Gott nebo někdo jemu podobný.

Jak fungují sociální sítě? Kdo bude nejvíce limitovat obsah, mluvíme-li o Twitteru, Instagramu či Facebooku?

Nejspíše Instagram a Facebook. I když s Twitterem je to teď takové nejisté – od té doby, co jej převzal Elon Musk, nikdo neví, co se bude dít. Další dvě zmíněné sítě ale přitvrzují stále. Sem tam něco zmizí. Stačí, aby příspěvek nahlásilo pár lidí, nebo v něm byl například náznak sebevraždy. Dříve to tak nebývalo. Kdybych dnes v koláži použil Hitlera, bude za dva dny pryč.

Chtěl byste uspět i v zahraničí?

Určitě, ale nemám na to čas a chuť. Říkám si, že příští rok už bych se k tomu konečně mohl dostat. Je to ale trochu složité. Člověk si myslí, že když byl v Americe u moci Donald Trump, bude to skvělé a bude to fungovat stejně jako s Milošem Zemanem.

Musím tam ale jít přes reklamu, což je ve Spojených státech komplikované v tom, že pokud bych chtěl dát reklamu na nějaký příspěvek právě s Trumpem, hned po vás chtějí řidičský průkaz a podobně. Musíte tam mít trvalý pobyt, jinak nemůžete dát reklamu na nic politického, na takovouto osobu.

Jsou pro vás Vánoce tématem pro humor?

Určitě, jsou velkým tématem. Točí se kolem nich spousta legendárních reklam, například ta s vánočním prasátkem, kterou ještě zrecykluji v jiné podobě. Vánoce celkově fungují.

Jaký nejbizarnější návrh Tomáš Břínek dostal a od koho? Kdo z prezidentských kandidátů mu připadá jako nejvděčnější zdroj pro tvorbu vtipů? A jak se polštáře s podobiznou ukrajinského prezidenta Zelenského dostaly až do Indie? Poslechněte si celý rozhovor.