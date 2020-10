Přelomové dílo v tvorbě Toyen. ‚Rekord jsme ale ani ve snu nečekali,‘ říká o Pikové dámě ředitel aukční síně

Kdo byla Toyen?

Marie Čermínová alias Toyen se narodila 21. září 1902 na pražském Smíchově. Mezi lety 1919 a 1920 studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, studium ale nedokončila a nastoupila do továrny na mýdlo. V roce 1922 se seznámila s malířem Jindřichem Štýrským, s kterým se přátelila až do jeho smrti v roce 1942. Byla jedinou ženskou členkou české avantgardní skupiny Devětsil. Mezi lety 1925 až 1928 žila a tvořila v Paříži. Po návratu do Prahy se stala jedním ze zakládajících členů Surrealistické skupiny. Během nacistické okupace Československa ale musela tvořit v utajení a nesměla vystavovat. Do galerií se její dílo znovu vrátilo po válce, v roce 1947 ale kvůli politickému vývoji emigrovala do Francie, kde žila až do své smrti v roce 1980. Byla známá mimo jiné chozením v pánských šatech a za jejího života šokující sexuální otevřeností, o čemž svědčí její erotické kresby z 20. let.