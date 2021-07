Pikovou dámu od Toyen koupilo katarské národní muzeum. Plánuje ji vystavit v Paříži

Obraz malířky Toyen s názvem Piková dáma, který se na loňské aukci v Praze prodal za 78,65 milionu korun, se dostal do Kataru. Získalo ho tamní národní muzeum, letos na podzim ho plánuje vystavit v Paříži. Upozornil na to server Artplus.cz a potvrdila to Zdena Růžičková za aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery, která obraz v Česku dražila.

Praha 12:31 23. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít