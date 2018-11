„Zpracoval se tedy model, studie, mělo to obrovskou podporu tehdejšího primátora Jana Kasla, takže to bylo všechno bezvadné. Pak ale přišlo 11. září v New Yorku a útok na dvojčata. Navíc to navrhl americký architekt, takže bylo vymalováno,“ uvádí pro iROZHLAS s tím, že se ještě společně s Meierem snažili návrh předělat, aby druhá budova byla nižší. Ani to ale nestačilo.

„Soutěž vyhrál architekt František Šmolík a Zdeněk Císař. Součástí bylo i řešení Československého rozhlasu jako nové budovy. Objekt byl z hlediska hmot navržen jako dvě vzájemně posunuté desky, nosná konstrukce byla ocelová. Akademický architekt Šmolík byl skvělý člověk a bezvadný architekt. Patřil do generace, které říkám ušlechtilá, narodil se za první republiky,“ vzpomíná Aulický na počátky celého projektu, se kterým v té době ještě neměl co do činění.

„Pak přišla tragédie. Architekt Šmolík a projektanti zcela logicky tenhle barák řešili jako výškovou budovu, tedy s betonovými jádry a ocelovým skeletem. Poté se ovšem prosadilo socialistické řízení hospodářství. Ocel se stala ve stavebnictví méně dostupnou a zelenou dostala prefabrikace. Řeklo se, že se to postaví z železobetonového skeletu. Problém ale je, že takový barák je strašlivě těžký, takže podlaží blíž u země jsou těmi vyššími patry enormně zatížená, protože to není monolit, je to montované,“ vysvětluje architekt.

Dům se nakonec znovu předělal na ocel. „Ale protože na to nebylo už dost času, beton se takzvaně překlopil do oceli. Kdyby se to dělalo z gruntu, dělalo by se to samozřejmě jinak. Takhle se to dostavělo. To už jsem u toho figuroval i já, kdy už bylo po revoluci, když jsem vedl ateliér ve zprivatizovaném Spojprojektu,“ doplňuje vyprávění o spletité historii budovy.

„Když poprvé přijeli do Prahy, z letiště se chtěli kouknout přímo na místo. Tak jsem tam na ně čekal ještě s několika lidmi, zima byla jak v psírně. Přijel Meier a s ním z auta vystoupil architekt John Eisler, kterého jsem moc dobře znal už ze školy.“ Na otázku, co tam dělá, John odpověděl, že je od Meiera, který, když na něčem pracuje v zahraničí, hledá v ateliéru lidi, kteří k tomu mají blízko.

Ještě před tím, než přestavbu začal řešit Meier, vyhráli urbanisticko-architektonickou soutěž v roce 1997, která měla být podkladem pro regulaci Pankrácké pláně, architekti Hrůša, Pelčák, Štípek, Chrz. Podle Aulického byl jejich návrh vítězný v tom, že navrhoval šest dalších výškových budov, zhruba stejně velkých jako je dnes bývalý rozhlas, do takového seskupení, aby Pankrácká pláň dostala siluetu. „Páč dneska jsou to, jak my často říkáme, vykotlaný zuby - jeden dům a nic a další dům a zase nic,“ dodává architekt.

Výsledkem této spolupráce byla přestavba budovy, která byla dokončena v roce 2008. Podle Aulického byl přitom první investorův záměr s budovou zcela jiný - zbourat: „To by samozřejmě všichni památkáři tleskali, ale kdyby tohle udělali, tak už by investorovi nikdo nedovolil nic takového postavit. Proto se to dělalo jako rekonstrukce a přestavba. Meier si to představoval tak, že budovu z kompozičních důvodů o tři patra zvedne, to ale samozřejmě neprošlo.“

„Trochu mě to mrzí, protože to mělo být podle územního plánu původně polyfunkční centrum. To se svým způsobem částečně naplnilo tím obchodním centrem a hospodami, takže to není jen administrativní centrum. Navíc přibyla V Tower, jejímž autorem je architekt Radan Hubička. Je to blízko metru, je tam obchoďák, je tam bytový dům, ale myšlenka se nenaplnila zcela, což je škoda,“ říká Aulický a upozorňuje, jak důležité je v architektuře věci dotáhnout do konce.

Jako příklad uvádí berlínský Postdamer Platz, který byl v minulosti jen pásmo bažin za Braniborskou bránou. Když se na zástavbu v tomto místě vypsala soutěž, vyhrál ji architekt Renzo Piano.

„Zadal několik domů architektům, kteří byli oceněni druhou, třetí cenou, sám udělal dva baráky a za deset let bylo prostě hotovo. A někdo může říct, že se mu to nelíbí, ale je to hotové. Není to torzo, není to kousek. Je to podle uceleného konceptu, z jedné vody načisto. A to se u nás v Praze povedlo částečně zatím jen v případě ‚zlatého‘ Anděla,“ popisuje příklad z pražského prostředí a dodává:

„Někdo může říct, že se jim to nelíbí, ale je to hotovo, jako celistvé dílo, jako když někdo složí symfonii. Pankrác je ale pronásledovaný stále nějakými zvraty. Zkrátka se nepodařilo udělat to celé z jednoho pera, v jednom duchu.“