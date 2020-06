Dopis Van Gogha a Paula Gauguina koupila za téměř šest milionů korun nadace z Amsterdamu

Dopis malířů Vincenta van Gogha a Paula Gauguina, ve kterém popisují návštěvy nevěstinců a diskutují o budoucnosti umění, se na aukci v Paříži prodal za 210 600 eur (5,6 milionu korun). Novým majitelem psaní se stala Nadace Vincenta van Gogha, která ho vystaví ve svém muzeu v Amsterodamu, napsala ve středu agentura Reuters. Amsterdam/Paříž 15:59 17. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autoportrét Vincenta van Gogha | Foto: Peter Dejong | Zdroj: ČTK / AP

Postimpresionisté Vincent van Gogh a Paul Gauguin dopis v roce 1888 adresovali francouzskému malíři Émilovi Bernardovi. Napsali ho týden poté, co Gauguin za van Goghem přijel do jeho domu v jihofrancouzském Arles, kde mimo jiné vznikla i slavná série obrazů se slunečnicemi.

„Teď něco, co tě bude zajímat: udělali jsme si pár prohlídek nevěstinců a s nejvyšší pravděpodobností tam nakonec budeme za prací chodit často,“ píše se v dopise. „Gauguin teď má rozpracované plátno té stejné kavárny v noci, co jsem maloval já, ale s figurami, které jsme viděli v nevěstinci. Vypadá to, že z toho bude něco krásného,“ popisuje van Gogh práci svého kolegy.

‚Nezkažená bytost‘

Gauguina v dopise nizozemský umělec popisuje jako „nezkaženou bytost s instinkty divokého zvířete. U Gauguina mají sex a krev navrch nad ambicemi,“ píše van Gogh.

Podle Nadace Vincenta van Gogha je dopis nejdůležitějším umělcovým dokumentem mimo vlastnictví muzeí, protože je to jediný dopis, který oba umělci napsali společně. „Jejich umělecký dialog byl tehdy nezastavitelný a pokračoval i v nevěstincích a v tomto dopise,“ uvedla nadace v prohlášení.

Gauguin strávil s van Goghem v Arles zhruba dva měsíce, jejich vztah ale nakonec skončil neslavně. Van Gogh prý Gauguina napadl po prudkých sporech s břitvou v ruce a nakonec si v záchvatu uřízl část levého ucha. Podle jiné verze mu ucho usekl Gauguin šavlí.