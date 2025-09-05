Ve Šternberku začíná výstava barokního malíře Sadlera. Na Moravě byl jeden z hlavních umělců doby
Ve šternberském klášteře ve čtvrtek odpoledne začíná výstava prací jednoho z nejvýznamnějších moravských barokních malířů Josefa Ignáce Sadlera. Pro augustiniánský klášter ve Šternberku vytvořil zdarma ve svých šestadvaceti letech proslavený obraz Zvěstování Panny Marie. „Tento obraz namaloval poté, co se vrátil ze své šestileté návštěvy Říma,“ říká Ondřej Matějíček z Handkeho spolku pro Český rozhlas Olomouc.
S Ondřejem Matějíčkem z Handkeho spolku jsme se dostali do místnosti, kde je ikonický obraz Josefa Ignáce Sadlera.
„Tento obraz, na kterém můžeme vidět Zvěstování Panny Marie, namaloval Josef v pouhých 26 letech, a to poté, co se vrátil ze své šestileté návštěvy Říma, kde také studoval umění. Právě i toto mu pomohlo překonat i svého učitele Jana Kryštofa Handkeho,“ říká Matějíček pro Český rozhlas Olomouc.
S Handkem měl Sadler blízký, ale komplikovaný vztah. „I Handke poznal, že po Josefově návratu z Říma Josef tvoří velmi dobře. Bál se, že by mohl přijít o nějaké zakázky. Ostatně to byl i vztah rodinný, protože Handke si pak vzal Josefovu starší sestru,“ vysvětluje.
V místnosti visí další, tentokrát zapůjčené, obrazy Josefa Ignáce Sadlera s náboženskou tematikou. Podle předsedy Handkeho spolku Josefa Knopfa ale maloval i jiné náměty.
„Josef Sadler netvořil jenom církevní zakázky, ale byl docela vyhlášeným výtvarníkem na Moravě. Handke mu bránil v zakázkách. Bohužel měl jistou smůlu, že se dožil pouze 42 let, takže Sadler Hankeho přežil. Handke tedy tvořil téměř do své smrti,“ říká Knopf.
Spojení dob
S Ondřejem Matějíčkem jsme přešli do další místnosti, kde jsou další zapůjčené obrazy. V místnosti je ale pro porovnání i obraz Handkeho a ten má jeden účel: „Jedná se v podstatě o úplně stejný námět, i zpracování je velmi podobné.“
„Chtěli jsme jednak poukázat na osobu Josefa Ignáce Satlera, takový vrchol Moravského baroka. Také jsme chtěli poukázat na spojení moderní doby a jeho doby, jelikož i on začal malovat už v patnácti letech a také u nás v klášteře máme spoustu výstav na téma mladých, současných umělců. Ani Josefovo dílo tak snad nezůstane mrtvé a má tu další pokračovatele,“ doufá Matějíček.
Výstavu Josef Ignác Sadler s podtitulem Malíř, kterému bylo dopřáno jen málo času, si mohou zájemci prohlédnout ve Šternberském klášteře do konce října.