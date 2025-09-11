Ve Vodňanech kreslí fresky v kostele tiskárna. Původní malby na stěnách zničili komunisté
Do kostela v jihočeských Vodňanech si na rekonstrukci historických fresek pozvali netradičního pomocníka – tiskárnu, která netiskne na papír, ale rovnou na stěnu. Stroj, který dokáže několik hodin „kreslit“ barvou po omítce, má pomoct vrátit na zdi Husova sboru fresky zničené v dobách komunismu. A to symbolicky sto let od začátku působení církve ve Vodňanech.
„Dokáže přenést jakýkoliv digitální obraz, fotografii nebo design přímo na tu zeď,“ popisuje tiskař Jakub Brückner. Stojíme na lešení a pozorujeme vertikální tiskárnu, která nanáší obraz Jana Žižky na zeď. Já jsem tady už nějakou chvíli a vidím, že už se začíná pomalu rýsovat ruka vojevůdce.
„Obraz při tisku je okamžitě suchý, funguje na principu UV lampy, která barvu hned zapeče, takže obraz je také odolný proti vodě a proti mechanickému poškrábání,“ dodává Brückner.
Tiskárna je poměrně úzký přístroj. V kostele ji mají na kolejích, aby se mohla postupně sama posouvat a tisknout obraz. „Můžeme tisknout na jakýkoliv povrch: beton, omítku, cihlu, dřevo, na kov, na dlaždice se dá taky tisknout,“ říká Brückner.
„Pan farář z Husova sboru našel v archivu staré fotky, sám nevěděl, že tu byla dřív takováhle pěkná výzdoba od pana malíře Churáně z Prachatic, který to tu v roce 1925 celé vyzdobil. Tady nebyly jenom tyto malby představitelů husitské církve v životní velikosti, jako je třeba Žižka, Hus atd. Byla tady opravdu pěkná květinová výzdoba na všech zdech. Komunisté to nechali celé zamalovat a zničili to,“ vypráví tiskař.
Lukáš Brückner připravoval obraz Žižky, který právě teď vertikální tiskárna nanáší na zeď. „Zůstaly jenom dvě staré, černobílé fotografie, z nich bereme obrazy, co bychom chtěli obnovit. Čili dochází k tomu, že obrazy musíme nějak srovnat, vybarvit, zvětšit a vrátit je na původní místo, aby dělaly parádu jako kdysi,“ přibližuje.
Na zemi stojí počítač, na kterém je vidět, jak obraz bude vypadat, až tiskárna skončí. „Měli jsme jenom černou fotografii, která byla i vyfocena na šikmo, takže jsme ji museli srovnat, aby byla z pohledu 2D, jako kdybychom se koukali na obraz. Srovnali jsme ji, zvětšili, vybarvili a teď máme krásný detail obrazu, co můžeme vytisknout,“ popisuje dál Brückner.
Tiskárna teď bude tisknout zhruba devět hodin, než se Žižka v celé své kráse objeví na zdi. „Musíme to celou dobu hlídat, kdyby vznikly nějaké nerovnosti nebo problémy při tisku, musíme to řešit,“ říká.
Nové fresky si v kostele nadělili ke 100 letům působení sboru ve Vodňanech. „Původně tady bylo pět maleb, z toho byl zachován pouze obraz Krista, který je za oltářem. Má to vlastně takovou posloupnost: Kristus, Jan, Hus, Žižka, Komenský a Masaryk. Postupně v průběhu roku bychom chtěli obnovit všechny,“ slibuje si farář Husova sboru ve Vodňanech Vojtěch Pekárik.
Prohlédnout si vytištěnou fresku Jana Žižky můžou lidé v sobotu v rámci oslav stého výročí Husova sboru ve Vodňanech. Připravená tam bude i dobrodružná rodinná hra, koncert, přednáška a komentovaná večerní prohlídka.