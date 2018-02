Výstava AU! Venduly Chalánkové se věnuje i partnerským problémům. 'Život je drama, ale absurdní,' říká

Vyrobila náušnice z růžových pilulek proti bolení hlavy, ale zakázali jí je prodávat. Prý šlo o distribuci léčiv. S její tvorbou se setkávají i děti. Výtvarnice Vendula Chalánková má ale mnohem širší záběr než vystřihované postavičky z barevných papírů do animací nebo ilustrace dětských knih. Autorka se zajímá o problémy společnosti, vztahy i životní prostředí. Ukázku jejího díla za poslední 3 roky můžete vidět od čtvrtka v pražské Ville Pellé. Praha 20:30 8. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Život je drama, ale absurdní, říká šestatřicetiletá výtvarnice Vendula Chalánková, která má mimo jiné na starosti výtvarnou stránku animované série Zpívejte s námi pro Českou televizi.

Výstava Venduly Chalánkové v pražské Ville Pellé

Tato práce navázala na stejnojmenný ilustrovaný zpěvník lidových písní, na kterém spolupracovala s Kühnovým dětským sborem. Ve Ville Pellé ale uvidíte, že tato česká výtvarnice má širší záběr – odkazuje k tomu i samotný název výstavy: AU!

„Jak říká můj kurátor Radek Wohlmuth, může jít o značku zlata, o výkřik bolesti, nebo o starou pražskou espézetku. Naznačuje tím, že tam moje tvorba je mnohovrstevnatá,“ říká Radiožurnálu rodačka z Přerova, která žije v Troubkách na Bečvou a v Brně.

Absolventka ateliéru environmentu na Fakultě výtvarných umění má podle kurátora výstavy Radka Wohlmutha pravý punc autenticity. „Vendulka je solitér, ona nepodléhá nějaké stádní profilaci, není trendová, naopak, dá se říct, že určitý trend vytváří,“ říká.

Ve Ville Pellé je k vidění velká instalace Solární panely i jednoduché komiksy vystříhané z barevných papírů, které si vztahují k životu autorky, vztahům obecně a i stavu společnosti.

„Můžu přečíst třeba tenhle, kde říkám partnerovi: 'Mě ta tvoje zahálka demotivuje.' A on na to říká: 'To není zahálka.' Já se ptám, co to je a on říká: 'Nevím, nejsem doktor,'" přibližuje Chalánková.

Jednou z místností, kde se běžně se ve Ville Pelé konají i svatby, se Chalánková věnovala tematicky partnerským problémům.

„Jsou tady čtyři obrazy ze série Nikdy nerezignujeme na vymáhání vašeho dluhu. Tato série nám sestává z obrazů Modrý pruh na bílém pozadí, Zelený pruh na bílém pozadí, Červený pruh a Fialový pruh na bílém pozadí. Je inspirována úředními obálkami,“ dodává Chalánková.

Na výstavě je k vidění i rekonstrukce už jednou ukradeného kultovního objektu s názvem Ježíškův hatrick. Jde o sportovní betlém, kde jsou postavičky jako Tři králové, Josef a Marie postavené na hracím poli stolního fotbalu.