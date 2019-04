Socha Špinarové bude na prodej, rozhodli ostravští radní. Souhlasit ale musí i její autor, ten dílo obhajuje

Myšpulín měl být původně Einstein, říká autor legendárního Čtyřlístku. Oblíbený komiks slaví 50. narozeniny

Zřejmě byste to do nich neřekli, ale je to tak. Oblíbená čtyřka Fifinka, Pinďa, Myšpulín a Bobík už má na krku celých pět křížků. Letos v květnu oslaví nejdéle vydávaný český komiks 50. narozeniny.