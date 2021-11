Akvarel za 35,9 milionů dolarů. Van Goghova malba se v New Yorku prodala za rekordní částku

Akvarel nizozemského umělce Vincenta Van Gogha, který při okupaci Francie za druhé světové války ukradli nacisté, se v pátek v New Yorku prodal za 35,9 milionů dolarů (792 milionů korun). Jedná se o dosud nejvyšší částku, kterou kdy sběratelé za akvarel tohoto postimpresionisty zaplatili, napsala agentura Reuters. New York 6:54 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aukční síň Christie's očekávala, že se dílo s názvem Snopy obilí prodá za 20 milionů dolarů (437 milionů korun) | Foto: Malcolm Park editorial | Zdroj: Reuters/Cover Images

Aukční síň Christie's očekávala, že se dílo s názvem Snopy obilí prodá za 20 milionů dolarů (437 milionů korun).

Akvarel z roku 1888 pochází ze sbírky texaského ropného magnáta Edwina Coxe, který zemřel loni ve věku 99 let. Předtím patřilo mimo jiné rodině Rothschildů, na čas ho měl v držení i umělcův bratr Theo.

Po druhé světové válce nebylo až do 70. let minulého století jasné, kde se nachází. Podle aukčního domu se podařilo akvarel dostat do dražby díky dohodě mezi dědici texaského majitele a dědici dvou židovských sběratelů umění, jejichž předci akvarel vlastnili před válkou.

Malba, naposledy vystavená v roce 1905, zachycuje vysoké snopy slámy nad lidmi pracujícími na poli za slunečného dne. Na rozdíl od nejznámějších Van Goghových děl, které jsou malované olejovými barvami, jsou snopy ve francouzském Arles zachycené na papíře pomocí akvarelu, kvaše a tuše.