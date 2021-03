Pouliční výjev na Montmartru. Sto let ukrytý obraz van Gogha se v dražbě prodal za 340 milionů korun

Obraz nizozemského malíře Vincenta van Gogha se prodal ve čtvrteční pařížské dražbě za v přepočtu 340 milionů korun. V prvním kole nabídnul zájemce o 40 milionů korun víc, aukční dům Sotheby's ale musel kvůli technickým problémům dražbu opakovat. Londýn 21:47 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obraz nizozemského malíře Vincenta Van Gogha Pouliční výjev na Montmartru | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

Do online aukce se mohlo přispívat i z New Yorku a Hongkongu. Dílo s názvem Pouliční výjev na Montmartru bylo sto let ukryté v soukromé rodinné sbírce. Od roku 1920 je to poprvé, co byla malba veřejně vystavená.

Van Gogh obraz namaloval spolu se svým bratrem na konci devatenáctého století, kdy žil ve francouzské metropoli. Malba zobrazuje do sebe zaklesnutý pár procházející se podél ohrady před legendárním Pepřovým mlýnem, který stával na pařížském kopci Montmartre.

Aukční dům Sotheby's uvedl, že během dražby vznikl problém s elektronickým přihazováním nabídek. Konečná cena prodaného díla s názvem Pouliční výjev na Montmartru se po opakování aukce snížila na 13,1 milionu eur (342 milionů korun) včetně poplatků. Odhadovanou cenu stanovil Sotheby's předem na pět až osm milionů eur (131 až 210 milionů korun).

Van Gogh strávil v Paříži dva roky. Město opustil v roce 1888, když se mu zajedlo příliš hektické životní tempo metropole. Přemístil se poté do jižní Francie, kde si v návalu šílenství uřízl část ucha. V roce 1890 spáchal poblíž Paříže sebevraždu.