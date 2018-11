V pražské Galerii Moderna začíná výstava Svět Adolfa Borna. K vidění jsou jeho grafiky, akvarely i ilustrace

V pražské Galerii Moderna na Masarykově nábřeží ve středu vpodvečer začíná výstava Svět Adolfa Borna. Milovníkům jeho díla nabídne akvarely, pastely a grafické listy z období 1965 až 2005. Bornův nezaměnitelný výtvarný projev vycházející z humorného a groteskního pojetí světa si mohou návštěvníci výstavy připomenout do 20. ledna. Praha 8:35 28. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražská Galerie Moderna vystavuje díla Adolfa Borna. (ilustrační foto) | Foto: Muzeum Kampa

Born zemřel před dvěma lety ve věku 85 let. Výtvarník oblíbený díky svým typickým postavičkám byl například spolutvůrcem večerníčkové dvojice Macha a Šebestové.

Vedle volné tvorby byl také ilustrátorem více než 250 knih. Ve světě filmu je Born známý rovněž seriálem Žofka a spol. či animovaným filmem Robinson Crusoe, námořník z Yorku. Navrhoval i divadelní scény a kostýmy.

K ilustracím ho před desítkami let přivedly právě příběhy Robinsona Crusoa. „Když jsem dostal tuhle knížku ve svých 12 letech, tak jsem věděl, že bych k nim chtěl dělat obrázky. A to se mi splnilo, ilustroval jsem je a ještě jsem pak dělal se Stanislavem Látalem celovečerní loutkový film. Byl to splněný klukovský sen, je to bezvadný, že se to někdy podaří,“ řekl Born v roce 2015, když slavil 85. narozeniny.