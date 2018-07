Louvre hostí retrospektivu Eugèna Delacroixe. Paříž na podobnou výstavu čekala desetiletí

Eugèn Delacroix patří ve Francii k nejznámějším malířům. Jeho ohromné malby zdobí kostely i státní instituce. Od jeho velké výstavy uplynulo půl století, teď pařížský Louvre vystavuje na 180 děl, které představují jeho tvorbu jinak a s novými poznatky. Delacroix není jen romantik devatenáctého století, v jeho malbách prý najdeme hodně humanismu, který je dnes aktuální. Paříž 16:53 14. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obraz Svoboda vede lid na barikády od Eugèna Delacroix | Zdroj: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

„Dílo Eugèna Delacroix známe v Paříži velice dobře. Vidíme jej v muzeích i v kostelech. Ale nikdy jsme se uceleně nevěnovali jeho tvorbě z jiného pohledu, řekněme syntetického. Výstavu jsme také chtěli vytvořit díky zájmu ze strany Metropolitního muzea v New Yorku. To výstavu chtělo uspořádat, protože v severní Americe nikdy nebyla jeho velká retrospektiva. Uvědomili si ale, že zároveň bez pomoci Louvru by to nešlo. Tak jsme se domluvili na spolupráci a výstavu vytvořili společně,“ popisuje Radiožurnálu jeden z autorů výstavy Come Fabre.

Američané přitom znají Delacroixovo dílo celkem dobře. Jeho plátna jsou k vidění v amerických muzeích. Jak ale Fabre vysvětluje, jedná se hlavně o jeho pozdní malby. „Tedy z doby, kdy už byl ve Francii hodně známý a prodal mnoho pláten do muzeí i administrativních budov. Co už ale znají méně, to je jeho rané období, řekněme víc romantické a moderní. To je totiž k vidění prakticky pouze ve Francii. Znají samozřejmě ikonické plátno Svoboda vede lid na barikády, zajímají se ale i o jiná plátna z rané torby.“

Kurátor zároveň popisuje, která díla mohou návštěvníci na výstavě vidět. „Snažili jsme se vybrat ta, která uceleně prezentují jeho kariéru. Bylo to trochu náročné, protože namaloval více než sedm set pláten, nakreslil tisíce kreseb. Ve sbírkách byly i stovky textů, protože hodně psal. Museli jsme tedy zvolit striktní výběr. Nakonec ukazujeme na dvě stě děl a to s převahou maleb, ale pak také kresby a manuskripty, dopisy, poznámky. A samozřejmě jeho slavný deník.“

Dílo ikonického umělce se ale dá číst jen těžce. Během 40 let tvorby se jeho práce mnohokrát změnila. Klasifikovat dílo proto nebylo jednoduché. Autoři výstavy se navíc chtěli odpoutat od klasického dělaní na romantismus a klasicismus a snažit se spíše proniknout až do nitra umělcovy tvorby. „Hledat skutečně to, co je v jeho díle přetrvávající. Co je vlastně to, co ho dělá nadčasovým. Došli jsme k závěru, že je to upřímná snaha o vyjádření svobody a nezávislosti. Jeho neochvějný humanismus a zájem o literaturu, filosofii a vůbec text jako takový.“

„A pak je to také předmět, látka a obrazový objekt, na který dával velký důraz. A to je něco, co je už od počátku jeho kariéry jasné. Byl totiž přesvědčený, že malíř musí přesně věřit zobrazenému motivu. Jen tak docílí věrohodnosti, jen tak může přenést silné emoce a autentické pocity.“

Delacroix se zajímal o různá témata i děje. Výstava se věnuje například utrpení Krista. Toto téma ho inspirovala už u děl Rembrandta, Rubense, Veronese nebo Tiziana. „Pro Delacroix to bylo téma velice silné, přímé, můžeme říct i bolestivé, v němž vyjadřoval emoce a pocity. Věnoval se ale i třeba zobrazení Shakespearova Hamleta, historickým i tehdejším válečným konfliktům. Jako bylo osvobození Řeků z turecké nadvlády. Nebo i jako přímý účastník revoluce 1830. Byl to ale i obyčejný život v Maroku, kde pobýval. Nebo zátiší květin, na kterých zkoumal barevnost a kterým se věnoval ve 40. letech 19. století.“

Výstava, jedna z vůbec nejvýznamnějších francouzských výstav tohoto léta, bude v pařížském Louvru už jen do 23. července. Pak by se měla přesunout do New Yorku.