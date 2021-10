Umění napodobit umění. V hradecké galerii si porovnáte originály a falza děl světových umělců

Co je to tedy za výstavu?

Jedná se o výstavu falz, padělků a různých rozmnoženin či napodobenin. Prostě uměleckých děl, která nemají hodnotu originálu, protože jsou pouhými kopiemi nebo falzy.

Kurátorka Mgr. Petra Příkazská a výstava Originál? Umění napodobit umění

Co vás vedlo k tomu, že jste udělali výstavu s takovým tématem? Co jste tím chtěli lidem říct?

Nápad vznikl tak, že tematika falz plní média a zároveň ovšem nikdo nemá možnost vidět to samotné originální falzum. Tato díla jsou velmi vzácně k vidění, protože máme tendence je buď považovat za originály nebo je vůbec neuvidíme.

Když řeknete originální falzum, co to je? Jde o nějaká díla v galerii, o kterých jste si mysleli, že to jsou originály, ale postupem času se vám na nich zdálo něco podezřelého, tak jste je nechali prozkoumat a zjistili jste, že to jsou falza?

Máte pravdu. Ale není tak úplně pravda, že jsme to netušili. Protože falza nejsou úplně k nerozeznání, jejich styl není úplně dokonalý k rukopisu toho kterého autora. Ale na druhou stranu, většinou, když člověk pracuje s díly v depozitáři, tak se na ně kouká jako na sdělení, jako na jistou zprávu a čte je jako příběh. Nezkoumá, jestli je to originál nebo falzum. Prostě čte co vidí. Ale v případě přípravy výstavy falz pak ta díla začínají hovořit jinou řečí než při klasickém kurátorském přístupu.

Když si člověk chce nějaké umělecké dílo koupit, tak ho jistě musí zajímat, jestli jde o originál nebo falzum. Ale přeci jen jde především o to, jak samotné dílo na něj působí, ne?

Přesně tak, máte pravdu. Pokud mluvíme o ceně a tržní hodnotě, tak to, jestli se jedná o originál, je klíčová otázka a ta nás zajímat musí. Ale výstava falz, která teď u nás je, a kde mohou lidé porovnat falza a originály a zároveň vnímat obrazy, které tam jsou vystaveny, plní také potřebu vidět krásu. Protože falza sama o sobě, pokud jsou povedená, jsou pořád obrazy a kresby.

Historička umění Petra Příkazská | Foto: Radka Šubrtová | Zdroj: Český rozhlas

Pořád je to umělecké dílo?

Svým způsobem, protože většinu z nich vytvořili umělci. Akorát předstírají, aby byla ta díla dražší, že je udělal někdo jiný.

Základní problém tedy je, nenazývat falzum originálem, ale přiznat, že to je prostě falzifikát. A pak už nechat na nakupujícím, když to tak řeknu, jestli si dílo chce za stanovenou cenu pořídit nebo ne.

Mělo by to být jasné. Mělo by to být označené. Samozřejmě není právně problém vytvořit kopii kteréhokoliv autora nebo napodobeninu, ale neměla by napodobenina být signována jménem toho falšovaného autora. A měla by být jasně a neodstranitelně označena, že se jedná o falzum. A podle toho by se měla odvíjet i prodejní a tržní cena.

To byl také případ u jednoho obrazu Jana Zrzavého, kde vám signatura přišla podezřelá?

Je to zrovna případ obrazu Hlavy Jana Zrzavého, který nikdy nebyl vystaven, protože se natolik vymykal stylu autora především v barevnosti, kompozici a zpracování okrajových částí malby, že jsme ho nikdy nepovažovali úplně za originál. Říkáme tomu většinou, že je to dílo divné. Nikdy jsme ho nevystavili, až teď. Ale zároveň z těch tří, které přišly k nám z pozůstalosti snad Františka Kubišty, nevlastního bratra Bohumila, tak jako jediný má předlohu originál ve veřejné sbírce. A podařilo se nám tyto dva obrazy srovnat. Je tam vystaven originál i falzum.

Jožka Uprka: Žena v kožichu (1899) | Zdroj: Galerie moderního umění v Hradci Králové

Dá se vůbec nějak procentuálně vyčíslit, kolik uměleckých děl je padělaných?

O falzech se mluví už tak 20 let na českém trhu umění, velký příval falz byl zaznamenán zejména v devadesátých letech. Od roku 2012, kdy se konaly konference a různá školení, se toho mnoho nezměnilo, snad jen, že falz je ještě víc než tehdy.

Dnes probíhají také online aukce, kde se na dálku draží cokoliv, tedy určitě i umění.

Online prostředí dává samozřejmě velký prostor jakýmkoliv podvodům, menším nebo větším, a umění z toho nevyjímaje. Takže na internetovém trhu by si lidé, pokud hodlají cokoliv zakoupit, měli dávat pozor opravdu ne dvojnásob, ale stonásobně.

Vy, jako historička umění, poznáte třeba ne přímo na první, ale na druhý či třetí pohled, že jde o falzum?

Musím říct, že i po dvou letech, kdy se tímto tématem zabývám, tak jsem hlavně teoretik. Povedená falza nejsou k rozeznání od originálu bez skutečného a důkladného průzkumu, bez toho, že vidíte to dílo před sebou. Protože reprodukce a fotografie na internetu předávají jen desetinu informací, které dílo nese. Vidíte jen přední stranu, takže polovinu toho, co můžete zjistit, vlastně nespatříte. A za druhé si myslím, že i pro dobré znalce, pokud nemají možnost posuzovaná díla dát vedle sebe a srovnávat je přímo, je velmi obtížné rozeznat falzum.

Když si tedy odborníci nejsou jisti pravostí díla, tak přichází na řadu nějaké zkoumání v laboratořích?

Restaurátoři mají určitě jiné oko než historik a posuzování u skutečně zdařilých padělků musí jít ruku v ruce. Jak mezi historikem umění, který má přístup k archivním pramenům a k většímu fondu originálních děl, tak restaurátory, kteří mají možnost různými fyzikálně optickými a chemickými metodami v případě destruktivních průzkumů zjistit zase více o použitých barvách, o tom, čím dílo prošlo a zda je vůbec možné, aby se potkalo s autorem, za jehož dílo je vydáváno.

Máme tedy teď možnost v Galerii moderního umění v Hradci Králové přímo porovnávat na vlastní oči jednotlivá falza a originály, což je opravdu unikátní záležitost. A vy také chystáte ještě pro zájemce komentované prohlídky.

Výstava není jen pouhou výstavou, chceme lidi informovat, budou připraveny komentované prohlídky, z nichž první se uskuteční ve čtvrtek 14. října od 17:30 hodin, všechny srdečně zvu. A zároveň chci nabídnout možnost přinést umělecká díla, o nichž by se lidé chtěli dozvědět víc. Říkám, i po dvou letech nejsem schopná poznat snadno během minuty originál od falza, ale mohu dát kontakty a radu, kde je možné se to dozvědět.

Celý rozhovor s kurátorkou výjimečné výstavy ORIGINÁL? UMĚNÍ NAPODOBIT UMĚNÍ Petrou Příkazskou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.