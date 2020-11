Rembrandtova výstava bude online. Národní galerie připravuje videoprohlídky

Déšť a dlouhé fronty. Tak to ještě před pár dny vypadalo před Palácem Kinských na pražském Staroměstském náměstí. Lidé chtěli ještě na poslední chvíli vidět unikátní výstavu Rembrandtových děl. Návštěvníkům, kteří si nestihli obrazy prohlédnout, to teď chtějí kurátoři Národní galerie vynahradit. I pro ně teď připravují video prohlídky. Praha 20:30 3. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstava malíře Rembrandta van Rijna se návštěvníkům otevřela 25. září a potrvá do konce ledna. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Dvě světla na stojanech, kameraman v roušce a před Rembrandtovým obrazem „Čtoucího

mnicha“ mluví do objektivu kurátorka Lucie Němečková. Ze slabě osvětlené místnosti, kde hučí odvlhčovač vzduchu, jdeme s kurátorkou Němečkovou k baroknímu portrétu Dáma s vějířem. Tuto malbu půjčilo do Prahy Metropolitní muzeum v New Yorku.

„Portrét stojí na začátku Rembrandtovy zářné kariéry. Namaloval ho v roce 1633, tedy v době kdy přichází do Amsterdamu a stává se vyhledávaným portrétistou. Není to

klasický portrét. Zachytil v něm určitý moment, dynamický pohyb. Vidíme, že se ta dáma opírá o hranu stolu jako by chtěla vstát. Snaží se nás přivítat,“ komentuje Lucie Němečková.

Návštěvníkům z pohodlí domova představí šest výjimečných obrazů, které si půjčili ze

zahraničních sbírek.

„Videa budou kratší. Maximálně tři, čtyři minuty. Budeme se snažit představit tato díla tak, aby diváci měli možnost se s malbami seznámit,“ dodává kurátorka Němečková s tím, že

v české národní sbírce je pouze jedna Rembrandtova malba - Učenec ve studovně.

Nizozemský umělec v ní zachytil sedícího staršího muže s knihou na stole. Učenec se na

návštěvníky z plátna dívá tak, jakoby ho právě vyrušili při četbě.

Obraz rozhýbou také v hraném video příběhu. „Bude to příběh našeho obrazu, který máme ve sbírkách, ale samozřejmě jsme chtěli využít této příležitosti, kdy se velmi vzácná díla dostala do České republiky ze zahraničí. Taková událost se stane jednou za generaci. Proto jsme to chtěli nejen zdokumentovat, ale i přiblížit návštěvníkům, kteří se v tuto chvíli

nemůžou na originály přijít podívat," vysvětluje ředitelka vnějších vztahů Národní galerie Veronika Wolf.

Online i na Medka

Podle ní přenesou návštěvníky z pohodlí domova také na výstavu maleb Mikuláše Medka:

„Jelikož je výstava Medek ve třech objektech, ta největší část ve Valdštejnské

jízdárně, potom také v Anežském klášteře a ve Veletržním paláci, tak uděláme tři videa. Kurátor nebo odborník se zastaví u klíčových děl a zájemcům je představí. Chceme také pracovat s interaktivní částí, kde opět vytvoříme speciální videa, která budou návodná, aby si diváci mohli i něco zkoušet a vytvořit,“ říká.

S návštěvníky chtějí zůstat v kontaktu i skrze pokračování jarního projektu Umění být

doma. „Radili jsme tehdy dětem a jejich rodičům, co si můžou doma vytvořit z lehce dostupných materiálů. Dám jednoduchý příklad: Jak si třeba mydlit ruce natolik, až z toho mýdla vznikne forma jakési skulptury. Na tuto podzimní sezónu se snažíme tento projekt adaptovat a vytvořili jsme cyklus Umění být venku,“ uzavírá Veronika Wolf.

První video prohlídky z výstavy Rembrantových portrétů můžetevidět na webu Národní galerie už v listopadu.