Se sprejem v ruce obletěl svět. Z ulic a nádraží se Jan Kaláb dostal do prestižních galerií

Než se Jan Kaláb stal uznávaným umělcem, snažil se zůstávat v anonymitě. Se sprejem v ruce vytvořil stovky graffiti na domy nebo vlaky. Jindy barvil praskliny v asfaltu. Dnes ho kritici oceňují jako originálního tvůrce graffiti, 3D objektů a dalších uměleckých děl. Hostem Osobnosti Plus je Jan Kaláb

„Neměl jsem to nikdy postavené tak, že bych lhal a utíkal z domu. Měl jsem tolerantní rodiče, někdy to pro ně bylo těžké a obdivuju je proto. Náš vztah byl vždy postavený na tom, že se nelže. Když jsem šel stříkat graffiti, řekl jsem vždy, kam jdu, a snažil jsem se domů přijít do určité hodiny,“ říká o době, kdy se sprejerstvím začínal.

„Když je člověk rozumný a v druhém vidí touhu po něčem, nechce to zastavit, protože ví, že to nedopadne dobře,“ dodává.

Podle něj někteří lidé začínají s graffiti proto, že je láká ilegální stránka věci. U Kalába to tak nebylo. „Nemusí být vzrušení jen ze všeho, co je ilegální. Každý to má jinak,“ říká a dodává, že on většinu graffiti vytvořil v době, kdy to zákon tolik nepostihoval.

„Každý člověk má jiné důvody, proč věci dělá, i když potom navenek tyto věci vypadají stejně. Pro mě byla hlavním motivem svoboda výtvarného projevu, adrenalin byl až druhotným. Ilegální aspekt graffiti byl vedlejší efekt. Chtěl jsem pomalovat plochu a bohužel jsem proto musel překročit zákon,“ říká uznávaný výtvarník.

Moment, kdy se ze sprejera z ulice stane umělec, podle něj neexistuje. Je to kontinuální proces.

