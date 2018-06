PRAHA — Kromě barev, štětců nebo pláten má v ateliéru taky boxovací pytel, vysněná bicí i sdílený prostor pro další umělce. A taky tam řeší Einsteinovu dualitu částic. To vše v prostorách takzvané boxerny, po které mu zbyla i vstupní budka na prodej lístků. Právě tenhle prostor změnil výtvarníkovi a ilustrátorovi Vladimíru Strejčkovi život. „Nejsem na malování závislý, neprodávám obrazy, mám totální svobodu. Dělám to, protože mě to baví,“ říká Strejček, který v seriálu serveru iROZHLAS.cz představuje svůj vinohradský ateliér. Praha 8. 6. 2018 Jen co nás Vladimír Strejček uvede do svého ateliéru, ubalí si cigaretu, napije kávy a pustí si hudbu. A mezi prvními věcmi, o kterých začne vyprávět, je fyzika a evoluce. „Měl jsem tu ekonoma Tomáše Sedláčka. Kecali jsme, řešili částicovou dualitu a vymysleli něco, co jsme pracovně nazvali evolucí fyziky,“ popisuje Strejček jeden z večerů v jeho ateliéru, při kterém vznikají jeho díla. „Já řeším evoluci, on (Sedláček) fyziku. Tak nás napadlo, jestli existuje něco jako evoluce fyziky. Věci mají vývoj a fungují na bázi fraktálů, tak nebylo všechno hned. V momentě vzniku vesmíru nebyly všechny fyzikální zákony, ani nemohly být,“ vypráví.

Ilustrátor Vladimír Strejček. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

A svou teorii rozvíjí dál. Podle něj jsme v části evoluce, kdy se teprve například z gravitace vyvinou jiné fyzikální zákony, které zatím neexistují. „Což může být předpoklad toho, že při znalosti současné fyziky, kdy třeba nejde cestovat v čase, ale půjde, protože se to teprve vyvine. Tohle jsme řešili a z toho vznikla malba,“ říká Strejček. A jsou to právě debaty a společné večery, při kterých nejčastěji vznikají Strejčkova díla. „Každý člověk přinese vždycky něco jinýho. Najednou to tady je, je to super, proto se mi změnil život s tímhle ateliérem. Vznikají tu debaty, možnosti, tvorba,“ popisuje. Pro virtuální prohlídku chytněte a posouvejte kurzorem:

Zhruba před rokem se Strejček v domě na Vinohradech, kde už několik let bydlí, zeptal na prostory ve vnitrobloku domu. Jde o bývalou boxernu, která byla tou dobou už osm let volná. Domovní družstvo mělo jedinou podmínku: chce na místě klid. Ateliér proto Strejčkovi, který do té doby maloval doma, členové družstva odhlasovali. „Hrozně mi to změnilo život. Najednou jsem neměl limit – prostoru ani funkčnosti. Tady si můžu dělat, co chci, zavřu se a mám totální focus. Jsem rád, že tu nejsou okna, takže mě nic neruší z venku. Jediné, co vždycky udělám a jsem šťastnej, že si pustím hudbu,“ popisuje Strejček. „Když maluju, tančím u toho. Je to jako skákání kolem totemu. Pustím si na plné pecky hudbu a pak to nějak jde,“ popisuje. Navíc: prostory nebyly pro Strejčka úplně cizí. „Zjistil jsem, že ten prostor znám. Leta boxuju a před deseti lety jsem tady byl na boxu. Mám ateliér v boxerně, úplně ideální stav,“ pochvaluje si.

Se vstupem do vlastního ateliéru prý začal nejen víc kreslit komiks, ale i malovat vlastní obrazy. Zároveň se mu začaly ozývat i galerie, že mají zájem jeho díla vystavovat. Převážnou část svého času zatím ale stále věnuje ilustrátorskému studiu DRAWetc, které má už šestnáct let. Mimo to pořádá také ilustrátorské soutěže a vyučuje kresbu. V malbě se pak sám soustředí nejčastěji na anatomii. Baví ho fyzično. „A potom principy. Za ty roky řemeslný práce jsem si ochočil nějakou formu, výraz. Baví mě lidi, prsa, prdele, žíly, šlachy. Proč, to nedokážu říct,“ popisuje Strejček s tím, že jeho styl je hodně ovlivněn komiksem, zároveň svůj přístup označuje částečně za popový. „Ale přitom mě baví, když si popovou formou uchopím něco, o čem můžu i já přemýšlet. Navíc mám tu výhodu, nebo jsem doteď měl, že se nemusím zodpovídat, nemám žádné diváky a dělám si to jen pro sebe. Ode mě nejsou žádná očekávání. Nejsem na tom závislý, neprodávám obrazy, mám totální svobodu. Dělám to, protože mě to baví,“ říká Strejček, ačkoli se mu už nabídky na koupi obrazů schází.

