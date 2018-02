World Press Photo: 6 fotografií, které se mohou stát nejlepším snímkem uplynulého roku

Porota bude nejlepší snímky vybírat v osmi kategoriích, kterými jsou současné problémy, životní prostředí, zpravodajství, dlouhodobé projekty, příroda, lidé, sport a aktuality. Pozornost se ale soustředí především na fotografii roku, na kterou je nominovaných šest snímků.

Do prestižní soutěže World Press Photo se tentokrát přihlásilo celkem 4 548 fotografů ze 125 zemí světa. Porotě, kterou vedla francouzská fotografka Magdalena Herrerová, poslali k posouzení 73 044 fotek.

World Press Photo vyhrál snímek vraha ruského velvyslance. Uspěl i český fotograf Číst článek

„Zajímala nás mimo jiné náročnost pořízení snímku, ale úplně nejdůležitější bylo znázornění lidí na fotkách a utrpení, které ukazují,“ popisuje Herrerová pro The New York Times, na co se porota soustředila.

World Press Photo se v posledních letech také snaží podpořit účast žen v soutěži. Komise ale nemá na genderové rozložení vliv, při posuzování snímků totiž autora nezná.

„Nemůžeme vybírat jen proto, jestli jde o ženu, nebo muže. Snímky hodnotíme podle síly a podmanivosti,“ doplňuje předsedkyně poroty.

Stejně jako v předchozích letech museli organizátoři i letos řešit problémy s nevhodnými úpravami fotografií. Pokud autoři do fotografií příliš zasahují, mohou být ze soutěže vyloučeni. V uplynulých třech letech tak skončila asi pětina snímků.

Loni vyhrál World Press Photo snímek tureckého vraha ruského velvyslance v Ankaře. Autorem záběru, při kterém mu šlo o život, byl fotograf agentury AP Burhan Ozbilici. V kategorii sportovní reportáže byl oceněn český fotograf Michael Hanke.

Česko svého zástupce na World Press Photo letos nemá. Který snímek porotu zaujal nejvíce, bude jasné 12. dubna.