‚Zarostlá místa Kavánových obrazů.‘ V Krkonoších obnovili naučnou stezku českého krajináře
V rámci Dnů evropského dědictví byla v Podkrkonoší znovu otevřena naučná stezka „Zarostlá místa Kavánových obrazů“. K procházce po obnovených místech, na kterých vznikla díla jednoho z nejslavnějších českých krajinářů Františka Kavána, se v jeho rodné Víchovské Lhotě sešly desítky místních i turistů.
„S obrovským překvapením jsme objevovali, že většina nejhezčích a nejznámějších obrazů pochází z tohoto místa. Sem jezdíme, procházíme krajinou. Najednou jsme říkali, tohle přece víme, kde je, to známe. Netrvalo to dlouho a opravdu jsme říkali, tak a jsme tady,“ říká Milan Knotek, autor Kavánovské stezky.
00:00 / 00:00
V rámci Dnů evropského dědictví byla v Podkrkonoší znovu otevřena naučná stezka „Zarostlá místa Kavánových obrazů"
„Prvním impulsem, proč udělat tuhle stezku, bylo to, že se sem chodili kolemjdoucí ptát. Hledali stavení,“ doplňuje spoluautorka Alena Knotková.
Místo, kde stávala Kavanovic chalupa, bylo přímo přes les. „Dřív tam les nebyl, protože na loukách tady okolo se hospodařilo. My jsme chalupáři, my jsme Pražáci. Jenom jsme o tom promluvili před místními lidmi, tak to vzbudilo obrovskou vlnu zájmu a podpory,“ pokračují autoři.
Stezka má dvanáct zastavení, celý okruh má zhruba třináct kilometrů.
‚Uhrančivě krásná‘
„Místa, kde Kaván maloval, jsou uhrančivě krásná. Když se člověk rozhlédne u jeho chalupy, tak najednou říká, ale ano, to jsou ty obzory. Stezka si za devět let své existence vydobyla velikou obec příznivců. Otvírá se v nové podobě, protože spousta věcí musela být už upravena. Je tady přece jenom drsné klima, ale je stejně krásná,“ popisuje historik Jan Luštinec.
Portrét slečny Tydlitátové či Kleopatra. Na zámek v Telči se vrací výstava děl malíře Jana Zrzavého
Číst článek
„Abychom pomohli obnově Kavanovy stezky, tak jsme přispěli průklestem náletových dřevin třeba přímo u Kavanovy chalupy, kde nám to dovolil dědic pan Petr Kaván. Poskytli jsme kůly, na kterých stojí informační tabule a zároveň příspěvek na práci, když se kůly dávaly do země. Kavánovská stezka je naprosto úžasný soukromý nápad a jsme rádi, že je dnes znovuzrozený,“ chválí Jakub Kašpar ze Správy Krkonošského národního parku.
„Kaván maluje motivy, které vidí, a přesto to nejsou popisy. Je jeden z těch zázračných krajinářů, kterému se povedlo do obrazů dostat kód srdce takovým způsobem, že jako ozvučnice osloví toho, kdo má tuto schopnost,“ dopňuje znalec Kavánova díla Michael Zachař.