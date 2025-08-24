‚Zjistila jsem to náhodou.‘ Slovenská národní galerie tiše stáhla výstavu, kterou kritizovala Šimkovičová
Slovenská národní galerie se v posledních týdnech znovu dostává do centra pozornosti. Expozice o genderu a identitě přitáhla pozornost vládních politiků. Už po 13 měsících pak z jejích sálů zmizela bez vysvětlení. Nevěděla o tom ani bývalá kurátorka výstavy. Měla být totiž otevřená několik let
Na problém jako první upozornila bývalá kurátorka výstavy a zaměstnankyně Slovenské národní galerie Lucia Gregorová Stach. „Zjistila jsem to náhodou, když mi kamarádka poslala fotky, které pořídila,“ popsala.
00:00 / 00:00
„Bylo by v souladu s dobrými mravy, aby byli autoři koncepce a výtvarného řešení součástí balení,“ komentuje kurátorka
Expozice „Model: Muzeum současného umění“ nabízela pohled na intimitu, tělesnost a genderové otázky. Měla být otevřená několik let a sloužit jako základ pro diskuse, performance a setkávání nad aktuálními tématy.
Výstava se dostala do centra pozornosti letos v březnu, kdy ministryně kultury Martina Šimkovičová (za SNS) natočila ve zdejších sálech video.
V něm vybírala jednotlivá díla a pasáže z expozice a bez dalšího kontextu ho sdílela na sociálních sítích. Záběry komentovaly tisíce lidí, většinou pobouřeně – částečně kvůli vystaveným dílům, částečně kvůli chování ministryně. Na expozici později kriticky reagoval i premiér Robert Fico (Směr).
Slovenská národní galerie odmítá, že by důvodem k odstranění byla politika. Umělecký ředitel Martin Dostál uvedl, že mezi exponáty byly také práce na papíře citlivé na světlo a vystavované déle, než je bezpečné.
Vyhozená díla
Gregorová Stach ale trvá na tom, že rotace děl byla od začátku součástí koncepce a dodává, že ji překvapil i způsob ukončení expozice.
„Bylo by v souladu s dobrými mravy, aby byli autoři koncepce a výtvarného řešení součástí balení. Kurátor by spolu s restaurátory věděl, kam díla půjdou a společně bychom rozhodovali, jak s nimi dále naložit,“ poznamenala.
VIDEO: Výkladní skříň ministerstva, řekla o festivalu Východná Šimkovičová. Lidé ji tam vypískali
Číst článek
Podobné otázky kolem transparentnosti postupů Slovenské národní galerie vypluly na povrch v červnu na Zvolenském zámku. Vedení instituce tam nechalo odstranit nástěnnou malbu českých autorů Jiřího Franty a Davida Böhma.
Jednotlivé kusy se ale podle galerie při demontáži začaly rozpadat, a tak je vyhodila. Ani tehdy zrušení stálé expozice neohlásila, nevěděli o něm autoři, ani kurátorka.
S trvanlivostí děl se potýkají také české instituce. Vystavování prací na papíře má svá pevná pravidla a vždy představuje určité riziko.
„Jsou dvě možnosti. Buď se po uplynutí tří nebo čtyř měsíců práce na papíře obmění, pokud je za co, anebo se udělají věrné faksimile. To se plánuje už během příprav výstavy a zakalkuluje se to do diskusí o budoucnosti. Dlouhodobé expozice se dnes dělají s výhledem minimálně pěti až deseti let. Ale někdy se stane, že expozici ukončíme dříve,“ říká šéfkurátor Moravské galerie v Brně Ondřej Chrobák.
Sílící kritika
Mluvčí Jana Holcová popisuje, jak postupuje Národní galerie v Praze: „Teď zrovna budeme otevírat novou stálou sbírkovou expozici Umění Asie. Původně bylo otevření v plánu letos v dubnu, ale museli jsme během jara informovat veřejnost na našem webu a sociálních sítích, že se otevření odkládá, protože přípravy nakonec vyžadovaly více času.“
Druhý muž slovenského ministerstva odvezl z muzea Donatellovu bustu. Neví se, kde světový unikát je
Číst článek
„V případě rušení expozice si dovedu představit, že bychom postupovali podobně. Samozřejmě se může stát, že dojde k neplánovanému náhlému uzavření výstavy nebo stálé expozice,“ říká Holcová.
Slovenská národní galerie zatím neupřesnila, jak bude se zrušenou expozicí „Model: Muzeum současného umění“ dál nakládat. Kritika vůči instituci v posledních měsících sílí – zejména po loňské výměně vedení, ke které došlo z rozhodnutí Šimkovičové.
Sama ministryně opakovaně čelí tlaku části umělecké scény i slovenské opozice kvůli personálním zásahům v kulturních institucích, rušení projektů či výrokům o vybraných dílech. Šimkovičová zároveň zdůrazňuje, že chce podporovat hlavně „tradiční slovenskou kulturu“.