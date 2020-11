Ve Zlíně kvůli covidu zrušili sochařské sympozium, nahradil ho streetart na téma Baťa

Nadace Tomáše Bati pořádá každoročně ve Zlíně sochařské sympozium, v rámci kterého vznikají ze dřeva unikátní sochy, které jsou k vidění u Baťovy vily v Čepkově ulici. Letos však muselo být toto sympozium kvůli epidemii koronaviru a souvisejícími opatřeními zrušeno. Nahradila ho jiná unikátní akce – první ročník Streetartového sympozia.

„Nechtěl jsem se vzdát podpory umění ve Zlíně úplně, a tak jsme hledali s kolegy alternativní řešení. S myšlenkou streetartu přišel kolega Viktor Riško, který procházel téměř denně podchodem poblíž Baťovy vily a vadilo mu, že cesta k vile Tomáše Bati vede skrze tak nedůstojné místo, které by mohlo vypadat úplně jinak a baťovsky inspirovat,“ uvedl ředitel nadace Pavel Velev.

Do výběrového řízení sympozia s tématem Baťa se přihlásilo šest umělců, každý zpracoval vlastní návrh. Autorem vítězného návrhu je Dalibor Vybíral.

„Téma Baťa mě velmi inspirovalo. Najít motiv, který by byl všeříkající, je u tak širokého tématu obtížné. Baťa svojí prací a filozofií zasahoval téměř do všech výrobních oborů a napříč společenskými tématy. Zaměřil jsem se tedy na to, kdo byly osobnosti, které pomáhaly tento fenomén tvořit. Chtěl jsem, aby tváře jeho ženy, syna a spolupracovníků vystoupily z anonymity a pomalu vstupovaly do podvědomí kolemjdoucích,“ uvedl Vybíral.

Vzniklé dílo můžete vidět v podchodě spojující Jižní svahy, Baťovou vilu a OC Čepkov. Autor zobrazil Tomáše Baťu, Marii i Tomáše Baťu juniora a jejich zlínskou vilu. Vyobrazeni jsou také Jan Antonín Baťa, Dominik Čipera, Hugo Vavrečka, kolonie baťovských domků, továrna a Památník Tomáše Bati s letadlem Junkers. Nechybí ani ikonická baťovská hesla a boty.

Podle informací zástupkyně nadace Gabriely Končitíkovké by streetartové sympozium mělo pokračovat i v dalších letech, možné je například střídání se sochařským sympoziem.