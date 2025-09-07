Vzácné tisky z Kopschovy farní knihovny jsou k vidění v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Kus regionální historie na Liberecku odhaluje nová výstava v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Vznikla k výročí dvou set padesáti let od úmrtí libereckého děkana Antona Ignáce Kopsche. Byl mimojiné významnou duchovní osobností 18. století. Lidé uvidí taky vzácné tisky z Kopschovy farní knihovny, která se jako jedna z mála kompletně dochovala až do současnosti.

„Ta závěť je moc pěkná, napsal tam: No, moji milí chudí přátelé, za života jsem vám toho dal dost, tak teď dostanete úplné prd.,“ popisuje sborista divadla F. X. Šaldy Jiří Bartoloměj Sturz, který je taky regionálním historikem a duchovním otcem této výstavy o významné liberecké osobnosti z 18. století.

„Anton Ignác Kopsch byl rodák z nedaleké Chrastavy. Byl to jeden z nejvýznamnějších církevních představitelů období baroka v Liberci a zde v regionu. Kromě toho, že to byl vynikající kazatel, tak byl také výborný hospodář. Myslel na chudé, myslel na nemohoucí, na staré. Založil zde v Liberci také farní knihovnu. Ta jeho knihovna se dochovala úplně kompletní až do současnosti,“ doplňuje Sturz.

V čem je pro historiky a badatele Kopschova knihovna unikátní, vysvětluje druhý spoluautor výstavy, archivář a historik Martin Barus. „Od toho roku 1759 zůstala celou dobu na jednom místě, ten Kopsch prostě pro ni v prostoru nad zákristií kostela Nalezení svatého kříže v Liberci zřídil speciální místnost, do které dal dobové barokní knihovní skříně a v nich ta knihovna po celou dobu zůstala,“ vysvětluje Barus.

 V budoucnu i pro veřejnost

Kvůli potřebným opravám Kopschovy knihovny odborníci první část výtisků dočasně přemístili už loni na podzim do archivu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Tam zůstanou necelé tři roky. Některé z výtisků můžou lidé na výstavě vidět.

"Budeme je různým způsobem zhruba po týdnu střídat, aby návštěvník viděl pokaždé něco trochu jiného. Rozhodně tady bude k vidění nejstarší kniha z celého toho souboru. Je to basilejský tisk dopisu Svatého Jeronýma z roku 1489," slibuje Martin Barus.

Barus a Sturz uvažují nad tím, že po opravě původních prostor Kopschovy knihovny se ji pokusí zpřístupnit pro veřejnost. Do té doby se lidé o samotné knihovně i Antonu Ignácovi Kopschovi můžou dovědět další zajímavosti na výstavě v Krajské vědecké knihovně, a to do 26. září.

