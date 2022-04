Na Febiofestu byl cenou Kristián oceněn Sencov i Roden. Ukrajinský režisér poslal videopozdrav z fronty

Sencov oblečený do vojenské uniformy poslal festivalu videopozdrav se zbraní v ruce. „Je to asi poprvé v dějinách festivalů, že někdo nemůže převzít cenu, protože bojuje. Mluvil jsme s Olehem před několika týdny a on mi řekl, že má povinnost bránit Ukrajinu a nemůže přijet,“ řekl Perebyjnis. „Svým dílem varoval celý svět, co je Rusko. Bohužel varování nebyla brána vážně, ale zdá se, že teď už to svět pochopil,“ dodal.

Sencov, držitel Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, na snímku Nosoroh pracoval přes deset let, světovou premiéru měl na loňském filmovém festivalu v Benátkách. Natáčení mělo začít v roce 2014, bylo ale přerušeno jeho uvězněním a odsouzením na 20 let vězení ruskou okupační vládou. Krymský rodák se totiž podílel na akcích hnutí Automajdan, stal se odpůrcem připojení Krymu k Rusku a byl jedním z aktivistů zatčených v květnu 2014 ruskou tajnou službou FSB. Z ruského vězení se dostal roku 2019 díky výměně vězňů, kterou inicioval ukrajinský prezident Volodomyrem Zelenskym.

Děj filmu Nosoroh se odehrává v drsných kulisách Ukrajiny 90. let minulého století. „Nosoroh není filmem, který by se primárně zabýval kriminalitou, vraždami a střílením. Je to film o člověku, který toto těžké období prožil a který nyní nese vnitřní břemeno, s nímž se snaží vyrovnat,“ podotkl k filmu Sencov.

Vévoda z Wellingtonu

Dalším představeným filmem byla odpoledne komedie Vévoda z Wellingtonu, poslední film režiséra Rogera Michella, který je mimo jiné tvůrcem populární romantické komedie Notting Hill.

Mezi hosty přicházející po červeném koberci na otevírací ceremoniál Feboifestu byli prezident festivalu Fero Fenič, výkonná a umělecká ředitelka Marta Švecová Lamperová, Jiřina Bohdalová, Lucie Vondráčková, Daniela Sodomová a další.

Festival v Praze potrvá do 4. května a uvede více než 90 filmů reprezentujících současnou kinematografii. Po skončení programu v metropoli zamíří do regionů. Hlavní soutěž nabídne sedm výrazných debutů či druhých filmů talentovaných filmařů, kteří v současnosti bodují na mezinárodních festivalech. O vítězi rozhodne odborná porota.

Divácká porota, tentokrát v čele s čestným předsedou Michalem Suchánkem, potřetí zvolí vítěze Soutěže komedií. Na výběr bude mít sedm snímků z celého světa. Festival také ocení ve spolupráci s českou pobočkou Amnesty International snímky s lidskoprávní tematikou napříč všemi sekcemi.

Vzhledem k válce vedené Ruskem na Ukrajině se pořadatelé rozhodli vytvořit speciální sekci Ukrajina: střed Evropy. Nová nesoutěžní programová sekce má dvě části. První představí mladou generaci ukrajinských filmařů, jejichž tvorba je silně ovlivněná situací v jejich zemi. Druhá část sekce je zaměřená na filmovou klasiku. Její název V druhém nacházím sebe je odkazem k Sergeji Paradžanovi, autorovi magických filmových fresek z prostředí Ukrajiny.

